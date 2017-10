Cientos de gallegos se concentran en Santiago y A Coruña a favor de la unidad de España

Cientos de personas se han concentrado en Santiago y A Coruña a favor de la unidad de España y en apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En concreto, lo han hecho a las 12,00 horas de este domingo en la compostelana Praza do Obradoiro y en la coruñesa Praza de María Pita. Mientras a la misma hora, la movilización por la unidad de España y la Constitución colapsa las calles de Barcelona.

En la concentración, los participantes han exhibido tanto banderas de España como de Galicia, al tiempo que han denunciado el "acoso" a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en Cataluña, que "nunca había pasado", por parte de "una kale borroka".

Asimismo, los participantes en esta concentración, que se repite en otras plazas de España, han defendido que "no se dan las condiciones para un referéndum en Cataluña".

A la concentración han asistido el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado; el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Santiago, Agustín Hernández; la diputada popular en el Parlamento gallego Paula Prado; y el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva.

"Hoy estamos en la Praza do Obradoiro, al igual que en muchas plazas de toda España, reivindicando que España es un lugar magnífico para vivir: un país diverso y plural donde cabemos todos y no se entendería España sin Cataluña, al igual que Cataluña no se entendería fuera de España", ha subrayado el secretario xeral del PPdeG en declaraciones a los medios, para luego insistir en que "esa mayoría silenciosa también quiere hacerse escuchar".

Sentido común



De este modo, ha reivindicado que, desde la política, se busquen soluciones para que la situación de Cataluña "se revierta y se vuelva a instaurar el orden constitucional que nunca debió ser vulnerado por el Gobierno de la Generalitat". "Esperamos que impere el sentido común en el Gobierno de Puigdemont", ha apostillado al respecto.

A continuación, ha hecho hincapié en que España "sólo se entiende con comunidades históricas como Galicia, País Vasco y Cataluña" y que, por lo tanto, es preciso reivindicar el "espacio común de convivencia" fruto, ha subrayado, de la Constitución de 1978.

Al igual que han hecho los manifestantes, el político popular ha mostrado su solidaridad con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado: "Quien incumple la ley no puede apelar al diálogo y, por lo tanto, los constitucionalistas y demócratas les decimos a los que están fuera de la ley que tienen que actuar dentro del marco que nos dimos todos los españoles".

Preguntado por la concentración de este sábado en la Praza do Obradoiro impulsada por la plataforma 'Parlem, Hablemos', ha contestado que su partido respeta "todas las muestras que van en las misma dirección", es decir, "defender una España constitucional, plural y diversa". "Pero entendemos que cuando tú estás en tu casa y ves como alguien intenta delinquir, no apelas al diálogo, lo que haces es llamar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que impere la justicia contra quienes vulneran la ley", ha razonado.

Apela a la unidad



En este sentido, ha defendido que "tiene que haber unidad en la defensa de España" y que, por lo tanto, no entiende las posturas del PSOE, que a su juicio "maneja un discurso ambiguo", o la de Unidos Podemos, que considera que se sitúa "del lado de los secesionistas".

Cuestionado sobre la posibilidad de desarrollar un referéndum legal, ha explicado que "todo pasa por una reforma constitucional" y que es la propia Constitución la que determina "cuál es el proceso para su reforma". "Si ustedes quieren pedir la autodeterminación de Cataluña, eso no es posible en un Estado de derecho como el nuestro", ha zanjado.

A continuación, ha remarcado que "quienes hablan de reformar la Constitución tienen que decir qué se quiere reformar y para qué". "Vivimos en uno de los estados más descentralizados de Europa: no somos un Estado federal porque no lo dice expresamente nuestra Constitución pero el Estado de las autonomías definió a España como un país descentralizado, y las comunidades autónomas tienen unas cuotas de autogobierno altísimas que estados federales no tienen", ha defendido.

Por ello, ha hecho hincapié en que "las ansias de autogobierno de las comunidades históricas deberían estar satisfechas en el Estado de las autonomías".