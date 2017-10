Galicia, sitio distinto

Un día después del pseudorreferéndum catalán, el lehendakari Íñigo Urkullu elevaba su nivel de exigencias y reclamaba a Mariano Rajoy que abra un periodo de diálogo y negociación para pactar "una consulta legal para reconocer a Cataluña y País Vasco como naciones". Tres días después del 1-0, el presidente de otra de las nacionalidades históricas, Alberto Núñez Feijóo, se apartaba de la senda abierta por los catalanes. Lógico, Feijóo no es nacionalista, no es independentista. Milita en el PP. Y ayer defendió la vigencia del status quo actual. Ante las peticiones de la oposición, aseveró: "No cuenten conmigo. No es el momento de reformar el Estatuto".

Era su séptimo discurso como líder autonómico, pero nunca la crisis institucional había sido tan grave, ni el país se había situado al borde del abismo como en este momento. Consciente de la trascendencia del momento en que tomaba la palabra, construyó un discurso y un relato, en el que fijó su posición política con rotunda claridad. Sin ambigüedades se posicionó "al lado de la democracia y la ley", fue extremadamente duro con los "políticos golpistas de Cataluña", advirtió del riesgo de "balcanización" de España, instó a Rajoy "tomar todas las medidas necesarias" para frenar "la ruptura" "golpista" impulsada por los independentistas catalanes y alertó de que si la solución, que lo duda, pasa por "cesiones a Cataluña", éstas no serán "a costa de Galicia". No lo permitirá.

Feijóo ofició de presidente autonómico con un discurso que de seguro gustó en el PP y elevó las apuestas como candidato a la sucesión de Rajoy. Su relato lo podría rubricar la gran mayoría de los presidentes de comunidades. Pero Feijóo no dirige una autonomía cualquiera. Es presidente de una comunidad histórica, y ayer ese plus pareció diluirse, disolverse.

El mandatario gallego llegó al debate en un momento difícil para España, pero en una situación cómoda para él. A Feijóo el desafío independentista de Cataluña le permite apuntalar la "radicalidad" de la fuerza líder de la oposición, es decir, de la alternativa en Galicia. El respaldo de Luis Villares, con una carrera judicial aparcada para dar el salto a la política, al referéndum ilegal es munición para el líder del PPdeG. Feijóo polarizó el debate con En Marea porque los populares entienden que, con ellos de segunda fuerza, el PPdeG se afianza en el poder porque los ciudadanos gallegos, muy moderados en su posiciones políticas, no se atraverán a confiar en los socios de coalición de Podemos para gobernar la Xunta.

Feijóo ha elegido a Villares como la pieza a batir, tanto que para cuestionar las críticas que le lanzó Ana Pontón, la conminó a no imitar a En Marea, pues "el BNG sí es un partido serio".

Y la aspereza que brindó a Villares se tornó en indulgencia y simpatía para con Leiceaga. ¿Por qué? Porque el dirigente socialista acaba de renunciar a liderar el PSdeG y si el domingo gana las primarias Juan Díaz Villoslada, Leiceaga dirá adiós a la portavocía parlamentaria.