Villoslada critica el "reparto de sillas" entre sus rivales por el timón socialista

A las críticas de sus rivales por el liderazgo del PSdeG sobre el apoyo recibido por parte del aparato del partido, el diputado Juan Villoslada replicó afeando un "reparto de sillas" de duración impredecible a sus rivales, en alusión a la retirada de la candidatura de Xoaquín Fernández Leiceaga, que apoyará la del militante vigués Gonzalo Caballero en las primarias del domingo.

"No podemos permitirnos cócteles de intereses artificiales que no sabemos cuánto van a durar, tenemos que buscar la unidad y un proyecto común y coral desde un proyecto y una voz fuerte", expuso en un encuentro con militantes en Viveiro celebrado ayer el aspirante a la Secretaría Xeral que hace más de un año dejó vacante José Ramón Gómez Besteiro. En su opinión, esa fortaleza interna "no empieza bien si el futuro está condicionado por el reparto de sillas y parcelas independientes", añadió en alusión a la alianza entre sus rivales. Ambos le superaron en avales para la consulta del domingo, situándose en primer lugar Gonzalo Caballero.

Ante la militancia de Viveiro, Villoslada pidió "altura de miras" en la cita que determinará quién toma el timón del partido, que en las elecciones del año pasado fue superado en votos por En Marea -empataron a 14 escaños- y perdió su condición de primer referente de la oposición.

"Galicia está en un momento crucial", expuso Villoslada, en alusión, por ejemplo, al debate territorial generado por el conflicto catalán. En ese contexto, la sociedad "merece un PSdeG estable y con un proyecto a largo plazo para enfrentar las política del PP".