Villoslada ve "vieja política" en "el reparto de sillas a espaldas de la militancia"

"Un reparto de sillas a espaldas de la militancia". Así reaccionaba ayer Juan Díaz Villoslada, al pacto de sus dos contricantes en las primarias.

Para el candidato, que cuenta con el apoyo del aparato del PSdeG y del PSOE, la alianza de Gonzalo Caballero y Xoaquín Fernández Leiceaga evidencia la "incoherencia y falta de credibilidad de los que hablan de nueva política y de darle el poder a las bases, y acaban pactando en un despacho de espaldas a la militancia".

"Esta es precisamente la vieja política que la militancia desterró en el último Congreso Federal, y algunos parece que no aprendieron nada", aseguró ayer Villoslada, tras conocer por los medios de comunicación la alianza de Caballero y Leiceaga. "Esta noticia me da más fuerza y refrenda la necesidad de mi candidatura para abrir un tiempo nuevo, porque yo me presento precisamente para acabar con estas prácticas del pasado, y estoy seguro de que es lo que la militancia quiere", declaró el candidato coruñés.

Villoslada recordaba ayer que llevaba días advirtiendo de un "reparto de papeles y de sillas previo y ya premeditado", y reivindicó su candidatura como "la única capaz de representar la nueva política y el nuevo ciclo iniciado a nivel federal por Pedro Sánchez, con un proxecto integrador y de futuro".