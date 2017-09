Feijóo concretará en el Debate del Estado de Autonomía las rebajas fiscales de 2018

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, concretará en el Debate del Estado de la Autonomía, que arrancará el miercoles, las rebajas fiscales que ya adelantó a FARO en una entrevista el pasado día 10. Entonces explicó que estudiaba reducir la carga fiscal a quien invierta en Galicia, y no descartaba algún guiño más a las rentas bajas y medias de Galicia. También podría haber rebajas de tasas y precios públicos.

Precisamente el secretarior xeral del PPdeG, Miguel Tellado, avanzaba ayer que su partido en el Debate de política general propondrá aliviar la carga fiscal siempre y cuando sea posible, mejorar los servicios públicos y apoyar desde la Xunta a los sectores productivos.

El secretario xeral de los conservadores dedicó parte de su intervención a criticar a una oposición que ve "sin proyecto ni futuro" y a la que atacó por distintos motivos. Del BNG afirmó que copia "paso a paso" al independentismo catalán, "espejo", dijo, en el que les gustaría verse a los nacionalistas.

Al PSdeG le afeó estar inmerso en una "lucha interna permanente" y auguró que "no tiene más futuro que seguir dividido". No obstante, opinó que "sería bueno" que no cometa "nuevos errores", ya que estos son, en su opinión, "oportunidades" para las 'mareas'. Y Galicia "necesita más PSOE y menos 'mareas' de Podemos", a su juicio.

De En Marea interpretó que su proyecto es el del "beirismo sin Beiras; algo así -para el popular- como el chavismo sin Chavez".

En esta línea, a preguntas de los periodistas, aseveró que en el último pleno su portavoz, Luís Villares, "quedó inhabilitado para la política seria y rigurosa", por utilizar "violencia verbal" en un intento, apuntó, de "ser Beiras". En cambio, para Tellado se queda en "una versión 'cativa' del señor Rufián", en alusión al diputado de Esquerra Republicana, informa Europa Press.