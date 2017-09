Pacientes de 108 patologías graves serán operados en un máximo de 60 días

Desde el primer borrador del decreto que garantiza por ley que los pacientes de patologías graves serán operados en un máximo de 60 días hasta el texto definitivo que el Consello de la Xunta aprobó ayer, la Consellería de Sanidade ha introducido 10 nuevas condiciones médicas a la lista, hasta sumar un total de 108. Si en un principio el borrador del decreto incluía solo procesos oncológicos, ahora afecta también a pacientes con condiciones cardiovasculares -que ya eran consideradas de prioridad 1 por el Sergas- aneurismas cerebrales, desprendimiento de retina e hidrocefalias. Tanto el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, incidieron en que el catálogo de patologías se irá ampliando "de manera progresiva" una vez comience su aplicación. "Empezamos por las más complejas, en las que el tiempo es fundamental", indicó Vázquez Almuíña.

Este decreto, que desarrolla un derecho que se recoge en la Lei de Garantías de Prestacións Sanitarias de Galicia aprobada en 2013, reconoce también a los pacientes con patologías graves no urgentes -es decir, aquellos que tengan operaciones programadas- el derecho a decidir qué hacer si la sanidad pública no cumple con el máximo de 60 días. Tendrán tres opciones: seguir en la lista de espera, pedir ser operado en otro hospital del Sergas una vez sea informado de los tiempos de espera de cada centro, o ser tratado en un hospital concertado por la Xunta, que asumirá todos los costes. Además, la norma establece que para las primeras consultas externas y pruebas diagnósticas, el paciente no podrá esperar más de 45 días. El conselleiro de Sanidade estimó que esta garantía de tiempos de espera máximos, tanto para operaciones como consultas y pruebas, afectará a unos 15.000 pacientes en un año. En cuando entre en vigor, tendrá carácter retroactivo, así que el Sergas comenzará a llamar a pacientes que cumplan las condiciones.

De las 108 patologías reconocidas, todas las de cardiopatías se trata en el Sergas como de prioridad 1, así como algunos tipos cáncer. Esto quiere decir que tienen prioridad en las listas de espera y por lo tanto su tiempo de aguarda es ya reducido. En concreto, en junio de este año la espera media para una cirugía era de 15 días. Otras patologías de la lista, incluidos algunos tipos de tumor, son de prioridad 2, cuya media de espera es en este momento de 60 días, como indica la Consellería de Sanidade. Ahora esta normativa regulará que estos dos meses no sean tiempo medio de espera sino máximo. El conselleiro de Sanidade indicó que con este decreto se amplían tanto los derechos como la autonomía de los ciudadanos, ya que se les da la información necesaria para que puedan tomar decisiones respecto a su enfermedad.

Desde que se reconoció este derecho en la ley de garantías sanitarias hasta la consolidación de su aplicación gracias a un decreto han pasado tres años. La norma recogía tres nuevos derechos de los que Feijóo repasó sus resultado. Desde 2014 más de 220.000 personas han solicitado un cambio de médico, 926 un segundo diagnóstico y, finalmente, 6.750 personas han registrados sus instrucciones para que los médicos sepan sus deseos en caso de incapacidad grave.