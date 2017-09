El Congreso aprueba la comisión de investigación del accidente de Angrois

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la creación de una comisión de investigación sobre las causas del accidente ferroviario de Angrois de 2013 con los votos favorables de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, que han dejado solo al PP junto a UPN y Foro Asturias.

La propuesta ha recabado 208 votos a favor frente a 135 votos en contra, sin que se hayan registrado abstenciones, lo que supone que todos los grupos del Congreso han apoyado la comisión salvo el PP y sus socios electorales de UPN y Foro Asturias.

Socialistas y 'morados' llegaron a una propuesta transaccional acordando que la comisión tendrá como objetivo investigar y esclarecer las causas del siniestro del tren Alvia que dejó 80 personas muertas y 144 heridos.

En su intervención, la diputada socialista Pilar Cancela, presidenta de la gestora del PSdeG, ha reconocido en el seno del PSOE ha habido un cambio de opinión con respecto a la creación de la comisión, ya que hasta ahora creían que podía "duplicar" las actuaciones judiciales y añadir "ruido".

Al respecto, ha afirmado que tras un periodo de cuestionamiento, entienden que la investigación que realizó la CIAF (integrada en el Ministerio de Fomento) careció de independencia y, a juicio de los socialistas, existen indicios de que la evaluación del accidente fue deficiente.

Además, ha destacado el "tesón" y "la lucha" de la plataforma de víctimas, presente en la Cámara, a la que ha presentado sus disculpas: "Sentimos el retraso, pero caminaremos juntos".

Por su parte, la diputada Alexandra Fernández, de En Marea, la confluencia entre Podemos, Anova y Esquerda Unida, ha denunciado la "carrera de obstáculos" que han sufrido los afectados en el recorrido para lograr esta comisión.

Así, ha recriminado al Gobierno que tuvieron que ir a Bruselas para "ser atendidas y poder expresarse". No en vano, la Comisión Europea pidió una nueva investigación, dada la poca independencia de la CIAF, según ha recordado.

"Esto es un escándalo, pero con todo, les voy a dar el beneficio de la duda: *Quieren conocer las causas del accidente o van a seguir con la estrategia de silenciamiento?", ha espetado Fernández a los diputados populares, a los que ha señalado que con su voto dan una respuesta a Bruselas, y les ha acusado de "cuadrarse más" ante Europa que "ante los ciudadanos".

Por su parte, Ciudadanos ha apoyado la comisión al entender que es "evidente" que no se comprendió lo que sucedió en la curva de A Grandeira. La comisión va a servir para tomar medidas para evitar que se repitan episodios, según ha alegado la formación 'naranja'.

Con todo, el diputado Fernando Navarro ha pedido que se evite la "falacia retrospectiva" y que la comisión termine siendo un ejercicio de partidismo. "No queremos que se use como un espacio para el partidismo y no buscamos linchamientos", ha dicho.



Críticas del PP

Por su parte, el PP ha justificado su voto en contra al entender que esta comisión puede condicionar la instrucción en sede judicial, por lo que ha criticado la investigación "paralela" que, en su opinión, pretenden realizar los grupos parlamentarios.

El gallego Celso Delgado ha reivindicado que tras el fatal accidente se creo una subcomisión parlamentaria --a puerta cerrada-- en la que comparecieron expertos y que tuvo como resultado un informe que fue aprobado con 34 votos a favor y uno en contra.

"Un informe de consenso, serio y con espíritu constructivo", ha recalcado el diputado popular por Ourense. Al tiempo, ha reiterado que tras el accidente compareció en sede parlamentaria la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor --ahora presidenta del Congreso--, y los responsables de Adif y Renfe.

Según ha defendido, el PP quiere saber la verdad y que se haga justicia, pero no comparte que sea en una cámara partidaria donde se diluciden los motivos del accidente. "Esperemos que sea la Justicia la que de las respuestas", ha zanjado.



Acuerdo de mínimos entre PSOE y Podemos

Este miércoles, PSOE y En Marea llegaron a un acuerdo de mínimos para la fusión de sus propuestas de creación de una comisión de investigación.

Según consta en el documento, al que tuvo acceso Europa Press, el objeto de la comisión será "investigar y esclarecer" las causas del accidente "estudiando los elementos que pudieran tener relación con el mismo".

Dichos elementos, de acuerdo con la iniciativa transaccionada, "se concretarán en un plan de trabajo" que deberá aprobar la comisión a propuesta de los grupos, y que incluirá la documentación a solicitar y las comparecencias necesarias.

La comisión estará compuesta por cuatro representantes del PP (único grupo con más de 100 miembros), tres del PSOE y tres de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (que tienen más de 50), dos del mixto y dos de Ciudadanos (con más de 10), uno de Esquerra y otro de PNV (grupos con menos de una decena de integrantes).

El plazo para la realización de los trabajos es de cinco meses desde su constitución (que tardará en torno a un par de semanas) y podrá prorrogarse por acuerdo del pleno de la Cámara.