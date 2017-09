El referéndum de Cataluña abre una brecha entre Podemos Galicia y En Marea

El proceso soberanista catalán ha dejado al descubierto las diferencias políticas que existen entre En Marea y Podemos Galicia. La secretaria general de la formación morada, Carmen Santos, se ha desmarcado de la acérrima defensa que sus socios parlamentarios están haciendo del referéndum del 1-0 y también de la posición a favor de la independencia de Cataluña que, dentro de En Marea, esgrimen formaciones como Anova. Para Santos la consulta debe ser "pactada y con garantías" y solo apoya la votación del próximo domingo como "un acto reivindicativo de los derechos y las libertades civiles".

Y mientras Podemos Galicia cuestiona el referéndum del 1-0, el portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, no solo reiteró ayer su apoyo sino que anunció que acudirá a Cataluña para seguir in situ el desarrollo de la consulta sobre la independencia.

El Consello das Mareas, máximo órgano de decisión entre asambleas del partido instrumental, en el que Podemos no tiene representación- ratificó el pasado sábado su firme defensa de la convocatoria de la Generalitat para el 1 de octubre.

Y, aunque el pasado domingo, Villares, los alcaldes de las Mareas y Carmen Santos, coincidieron en la asamblea convocada en Zaragoza a favor del diálogo en Cataluña, las posiciones al respecto son distintas. Y la líder de Podemos Galicia ha querido dejar patente que no son independentistas y su hoja de ruta es distinta. "No podemos asumir que se utilice nuestro nombre y nuestros votos para dar validez a un referéndum que para nosotros tiene que ser pactado y con garantías", explicó en una entrevista en la Cadena Ser. "Yo no acudiría a votar en un referéndum que no fuese organizado en estas condiciones", señaló.

En todo caso, sí entiende la votación del próximo domingo como "simbólica" por ser "una movilización a favor de la democracia y el derecho a decidir" frente al "autoritarismo y a la excepcionalidad que el PP quiere convertir en norma".

Villares no solo apoya la declaración unilateral de referéndum de Cataluña sino que ha criticado con dureza al Gobierno por su "intervención absolutamente ilícita" de las instituciones catalanas. Además avanzó que una delegación del partido instrumental viajará a Cataluña para hacer un "seguimiento in situ de la jornada" en la que se celebrará el referéndum, que la Generalitat prevé llevar a cabo el próximo 1 de octubre. Con todo, aclaró que aún no está previsto quien viajará.

"Se está haciendo una intervención y se hace de forma ilícita porque ni siquiera se utilizan los artículos constitucionales previstos, como es el 155", manifestó el exmagistrado lucense.

Villares acusó al Partido Popular de "aprovechar el conflicto" catalán para restar "derechos civiles y libertades públicas". Así, calificó de "intolerable" que también "se prohíban manifestaciones pacíficas que buscan simplemente manifestar el desacuerdo con la política inmovilista del PP, que le niega la palabra a la gente".

Frente a esta actitud "autoritaria" del PP, Villares ha situado a En marea como la formación que tiene la función de "defender los derechos civiles, las libertades básicas, la democracia y las instituciones de autogobierno cuando son conculcadas".

Preguntado sobre sí la postura del partido instrumental sobre el conflicto catalán podrá pasarle factura entre el electorado gallego, el portavoz de En Marea replicó que el resultado será "positivo" en una "sociedad como la gallega, que quiere más democracia".