Feijóo carga contra el independentismo en el repaso a su primer año de mandato

En la clausura del X Congreso de Novas Xeracións del PP se coló de lleno la actualidad. La catalana, por un lado, porque Alberto Núñez Feijóo, no evita las referencias a la situación en Cataluña ni desde el papel institucional de presidente de la Xunta ni desde el de líder del PP gallego, y, por el otro, la proximidad del aniversario de su tercera victoria en las elecciones gallegas, que se cumple el próximo lunes. El acto de los jóvenes del PP gallego sirvió para hacer balance. Dice Feijóo que el PP hace más con menos. "Había gente que decía que no podíamos llegar a fin de mes y ahora llegamos a fin de mes con menos dinero y hacemos más cosas que cuando ellos tenían más dinero", afirmó en referencia al Gobierno del bipartito.

En un discurso lleno de recados a los independentistas catalanes, Feijóo contrapuso las situaciones de Cataluña y Galicia. "Hicimos una Galicia con estabilidad política, donde el Gobierno gobierna y el Parlamento legisla, donde el Gobierno no es solo legítimo sino también legal", apuntó. Un año después de que los ciudadanos dijesen "bien alto" el Gobierno que querían, el presidente de la Xunta consideró que han trabajado para reforzar las medidas en materia social, educación y sanidad, así como favorecer el emprendimiento. Esto, dijo, con menos dinero y frente a una oposición "que dice no a todo".

Ante una audiencia de veinteañeros, formada por un centenar de miembros de NN XX y que completaba la cúpula del PP de Galicia, Feijóo animó a los más jóvenes del partido a defender su futuro. "No estáis en política para conseguir un medio de vida", apuntó. Así, pidió a Novas Xeracións no callarse ante "el pensamiento único", que identificó "con el populismo que divide la sociedad". En este momento del discurso volvió a Cataluña para censurar a los que afean al cantante Joan Manuel Serrat sus críticas a la "falta de transparencia" del proceso de independencia catalán. Recordó que se negó a cantar en Eurovisión si no lo hacía en catalán antes de parafrasear una de sus canciones: "En Cataluña cabemos todos o no cabe ni dios". Feijóo consideró que "se bombardea" a los jóvenes en las universidades con el populismo y el "pensamiento único". "Sois los jóvenes que estáis hartos de callar ante los evangelistas y de que os señalen por opinar", dijo. El X Congreso de Novas Xeracións escogió ayer a su nuevo presidente, Adrián Pardo, un joven de 23 años licenciado en Derecho al que Feijóo encargó llevar una "voz propia a las universidades, a los centros de FP y a las escuelas".