El BNG propone realizar referéndums vinculantes si los pide el 3% del censo

El BNG quiere estar preparado para cuando el 1 de octubre y el referéndum de Cataluña queden atrás. En el nuevo panorama político que se configure, Galicia "no puede bajarse del tren de las naciones". Con esa premisa han configurado un documento que han llamado bases democráticas y que recoge iniciativas para "superar el actual marco institucional e iniciar un nuevo proceso constituyente que permita a Galicia caminar sin lastres". Entre las propuestas se cuentan establecer la edad de voto en los 16 años, la posibilidad de realizar referéndums vinculantes si así lo reclama al menos el 3% del censo electoral y poder revocar cargos públicos electos implicados en corrupción. El documento recoge bases políticas, económicas y financieras, sociales y culturales y, finalmente, administrativas y judiciales.

El preámbulo del documento explica que el BNG tiene por objetivo un estado gallego soberano, "a República da Galiza", y, por ello pide a los gallegos que ejerzan sus derechos e inicien "el camino para acceder a un nuevo marco político-institucional" que garantice el derecho a decidir sobre los asuntos de Galicia.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pidió ayer aprovechar el "momento histórico" actual, con el proceso abierto en Cataluña, para que Galicia "no se baje del tren de las naciones" y sea quien de "articular una vía gallega" para romper con "la dependencia del Estado español". "Lo peor que nos podría pasar es que no pasara nada, que los demás avancen y nosotros nos quedemos atrás", declaró durante el acto de presentación de las bases. Para Pontón, el marco constitucional y estatutario actual es el que no ha permitido a Galicia "crecer" ni "desarrollarse" en comparación con otros lugares. Por ello, insta a crear "nuevas herramientas" para aprovechar que Galicia es "un país rico, con recursos y talento" a través de la recuperación del "verdadero sentido de la política: la que se ocupa de dar alternativas reales a los problemas de la gente".

Las bases democrática del partido frentista subrayan que Galicia es "una nación donde la soberanía reside en el pueblo gallego, que dispone de pleno autogobierno y con todas las herramientas en lo político, en lo económico y en lo judicial". Así, además del voto a los 16 años y medidas de participación social como los referéndums y las revocaciones, las medidas de carácter económico incluyen una Hacienda gallega, decisión "plena" para gestionar los sectores productivos del país, el control energético y la creación de una banca gallega y plena capacidad normativa sobre el sector financiero.

En el apartado de derechos laborales y sociales, el BNG propone la implantación de una renta social básica que garantice unas condiciones de vida "dignas", una carta de derechos sociales avanzada para el conjunto de la ciudadanía y la "gestión directa" de la Seguridad Social, así como "garantía de las pensiones de jubilación por parte de los poderes públicos". El texto también incluye el "blindaje de los servicios públicos".