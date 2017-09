Alcaldes y diputados de las Mareas defienden "el derecho a decidir" de los catalanes

Diputados de En Marea y los alcaldes de A Coruña, Santiago y Ferrol, Xulio Ferreiro, Martiño Noriega y Jorge Suárez, respectivamente, han defendido este domingo en Zaragoza el "derecho a decidir" del pueblo catalán. Lo han hecho en la 'Asamblea de parlamentarios y alcaldes por la fraternidad, la convivencia y las libertades', que reivindica la necesidad de diálogo y de un referéndum pactado como solución política a la crisis catalana y que ha sido convocada por Podemos, IU, En Comú y En Marea.



La Policía Nacional ha tenido que cerrar varias puertas del pabellón Siglo XXI de Zaragoza para evitar enfrentamientos entre los asistentes a esta asamblea y un grupo de manifestantes que está protestando en la calle. Los manifestantes, que llevaban banderas de España, han increpado a los asistentes a la Asamblea a su entrada. Además, permanecen en la puerta a grito de 'Viva España' y coreando el himno del país.



Entre los diputados de En Marea que han participado en esta asamblea se encontraban el portavoz en el Parlamento gallego, Luís Villares; la viceportavoz en esta Cámara y secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos; y la diputada en el Congreso de los diputados, Yolanda Díaz, entre otros.



Villares: "Chapapote autoritario"



Luís Villares ha explicado que esta asamblea tiene un doble objetivo: por un lado defender el "derecho a decidir" del pueblo catalán y, por el otro, las libertades públicas y los derechos civiles. Villares apuesta por "sacar de las playas de la democracia el chapapote autoritario" que, ha remarcado, "aprovecha cualquier ocasión para recortar las libertades públicas".



A continuación, el portavoz de En Marea ha cargado contra el Gobierno central por tratar de "secuestrar las competencias de Cataluña". "Defendemos una solución dialogada, pero defendemos también el derecho a decidir", ha subrayado.



"El PP está inhabilitado para la política", ha sentenciado Villares, quien sostiene que "hacen falta todas las manos para limpiar todo esto". En este sentido, ha hecho un llamamiento al PSOE y concretamente a los tres precandidatos del PSdeG a la Secretaría Xeral del partido, Xoaquín Fernández Leiceaga, Juan Díaz Villoslada y Gonzalo Caballero, para que se sumen a la defensa de los derechos civiles. "No cabe equidistancia", ha finalizado.



Noriega: "Los que plantan y los que pisan"



A esta opinión se ha sumado el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, quien ha defendido que, ante lo que está ocurriendo en Cataluña, "no hay lugar para matices": "Os lo dice un gallego", ha apostillado al respecto en su intervención durante la 'Asamblea de parlamentarios y alcaldes por la fraternidad, la convivencia y las libertades' celebrada este domingo en Zaragoza.



"Lo que está sucediendo es un oxímoron que no tiene nada de poético y que nos obliga a elegir. Manolo Rivas dice que el mundo se divide entre los que plantan y los que pisan, y lo estamos comprobando", ha explicado el regidor compostelano. En este sentido, Noriega ha diferenciado también "entre los que escuchan y los que hablan por los demás; entre los que quieren votar y los que requisan urnas; entre los que creeen en la plurinacionalidad, la diversidad y la policromía y los que viven en blanco y negro".



"Entre viajar al futuro y al pasado decidimos viajar al futuro: plantar y escuchar. Que nos dejen de preguntar qué opinamos de Cataluña, lo tienen fácil: con que se lo pregunten a Cataluña ya llega", ha zanjado.



Por su parte, el regidor ferrolano, Jorge Suárez, ha denunciado que, desde el PP, se está "asfixiando" con "una correa que cada vez aprieta más", al tiempo que ha defendido los valores republicanos de la libertad, la igualdad y la fraternidad.





También ha intervenido en esta asamblea el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro: "Hoy es la presunta defensa del artículo 2 de la Constitución, mañana puede ser la defensa del artículo 135. Hoy es impedir que los ciudadanos de Cataluña manifiesten su voluntad, mañana puede ser impedir la autonomía financiera de los ayuntamientos", ha remarcado.