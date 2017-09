La Xunta defiende que aplica la norma al no indemnizar a interinos

La Xunta defiende que "aplica la normativa" existente a nivel estatal cuando no abona ningún tipo de indemnización a los interinos que finalizan contrato en el sistema público, una directriz marcada por la Secretaría de Estado de Función Pública de España que lleva "vigente" desde "hace muchos años".

El director xeral de Función Pública, José María Barreiro Díaz, respondió ayer en el Parlamento a una pregunta de la diputada de En Marea Carmen Santos, que alertó del "posible aluvión" de demandas derivadas de una sentencia favorable a un interino que reclamaba una indemnización al término de su contrato. Santos sostiene que las indemnizaciones podrían suponer a las arcas autonómicas un desembolso de "350 millones de euros".

La Xunta ya recurrió ante el Supremo este fallo, todavía no firme, que, además, "no genera jurisprudencia", según argumentó Barreiro. La sentencia establece que el empleado público laboral y funcionarial de naturaleza temporal "no puede ser discriminado en sus condiciones de trabajo, incluidas sus retribuciones, respecto a los empleados públicos en los que la temporalidad no sea una nota presente en dicho vínculo" salvo que existan fundamentos razonables para hacer alguna diferenciación.