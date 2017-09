Ana María Díaz: "Se puede recoger animales, pero no quedárselos sin decir nada"

La directora xeral defiende que el principal objetivo de la ley es conseguir "una Galicia libre de abandono" de mascotas.

-El microchip para es ahora obligatorio para todos los perros. ¿Cómo se va a controlar?

-Vamos a pedir colaboración, además de nuestro propio cuerpo de agentes, que llega adónde llega, al Seprona. También de los ayuntamientos a través de la Policía Local. Vamos a hacer una campaña muy fuerte de sensibilización y también control para poder sancionar al titular.

-La ley prohíbe la venta, cesión y donación ambulante de animales. ¿Qué se limita exactamente?

-Proliferan las ventas por Internet. Para vender a un animal no solo tienes que tener una autorización administrativa si no también cumplir con determinadas condiciones, sin meterme en lo fiscal. Los particulares utilizan muchas veces el "no te lo vendo pero el microchipado cuesta 400 euros", que es una venta fraudulenta. Los particulares podrán regalarse animales, sin lucro. Otra cosa son las donaciones ambulantes, como el perro en una tómbola, que está prohibido.

-¿Por qué se limita el papel de las asociaciones que recogen a los animales en la calle?

-Tuvimos que aclarar en una enmienda la prohibición de recoger a animales abandonados, que algunas protectoras se levantaron en armas, sin autorización. ¿Qué hemos querido establecer? Protectora o particular, ves un animal abandonado lo puedes recoger, evidentemente, pero lo tienes que comunicar al centro autorizado, que puede ser también una protectora. Las que tienen refugio y han pasado los controles pueden recoger, porque tienen un centro autorizado. Lo que no puede pasar es recoger a un animal un particular o protectora y quedárselo en su casa sin decir nada, tienes que ponerlo en conocimiento. ¿Por qué? Porque hay que saber si tiene dueño. Y si está abandonado hay que hacerle un mínimo reconocimiento veterinario. Después, ¿lo quieres adoptar? Fenomenal.

-Una de las críticas a la ley es que no incluye a toros y équidos. ¿Por qué se quedaron fuera?

-Los équidos ya tienen una ley que los protege, de Medio Rural, para los animales de producción. Los toros están exceptuados porque ni son domésticos ni salvajes. No ha entrado a regularlos la ley, existe la normativa estatal de espectáculos taurinos.

-Pero el ámbito de la ley lo define la Xunta.

-Sí, pero ya existía un marco legal para ellos.

-¿Es posible cambiar la mentalidad en Galicia?

-La ley recoge ya nuevas sensibilidades. La norma del 93 se nos quedaba atrás a muchos en materia de sensibilidad. Va a haber siempre, por desgracia, personas que consideren al animal una cosa. La ley va a sancionarlos, perseguirlos y castigarlos duramente.