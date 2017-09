Adrián Pardo, nuevo presidente de las Nuevas Generaciones (NN.XX.) del PPdeG: "Frente a las falacias tenemos que aportar sentidiño"

El recién elegido presidente de Nuevas Generaciones de Galicia (NN.XX), Adrián Pardo, ha asegurado hoy que en su liderazgo al frente de la organización juvenil apostará por acercar a los más jóvenes una forma de hacer política basada en el 'sentidiño' y no en la confrontación continua que buscan otras organizaciones.



En el X Congreso de NN.XX. que se ha celebrado en Compostela y al que han asistido más de un centenar de jóvenes, el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, y el portavoz en el Parlamento, Pedro Puy, entre otros, Adrián Pardo, con el 86 por ciento de los votos, ha sido elegido como presidente de la organización, dando relevo a Diego Gago, ahora líder de la formación juvenil a nivel estatal, y a quien Pardo ha agradecido su labor.



Para ambos ha tenido palabras el líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, que se ha encargado de la clausura del acto poniendo en valor la valentía de los jóvenes que se dedican a la política en estos tiempos, "que no son fáciles" para ello. El presidente del PPdeG ha incidido en que Nuevas Generaciones de Galicia debe ser "un referente" para los jóvenes "que no callan ante el pensamiento único" que proclama el populismo y los nacionalistas que pretenden "dividir a la sociedad".



"Vosotros sois chicas y chicos que estáis hartos de callar. Vosotros sois las jóvenes que muchos pretenden ocultar" y que, en lugar de dar un paso atrás, seréis la "voz crítica, reivindicativa e inconformista" de la juventud que representa el partido mayoritario de Galicia.



En este sentido, ha agradecido que los representantes de Nuevas Generaciones sean el espejo de "los que piensan diferente, de los que no están con las mareas porque tienen principios y elementos propios de discrepancia". Además, Núñez Feijóo les ha dicho que está bien "cuestionar todo aquello que no funciona bien", exigiendo cambios "pero no ruptura" para demostrar que "somos ese gran partido constitucionalista que fundó Manuel Fraga".A las juventudes populares, les ha agradecido que estén en política para "defender vuestro futuro" y las "ideas de la sociedad en la que queréis vivir" y no para "hacer la pelota a nadie, ni para conseguir un medio de vida o un empleo".De este modo, ha considerado quemientras que es el partido que continúa ganando elecciones por lo que, ha advertido, "cuando se dice que la juventud vota a los demás es una falta de respeto a jóvenes que votan libremente los que les da la gana".Tras ser proclamado presidente de NN.XX, Adrián Pardo, ha pedido compromiso a los militantes de la organización que deben demostrar que "tenemos futuro" y que "frente a la división de la izquierda nosotros permanecemos juntos".Por ello, ha animado a extender sus ideas en los entornos juveniles "sin complejos" porque debemos estar "orgullosos de lo que somos" siendo el "mejor escaparate" del partido en universidades e institutos.Además, Pardo ha considerado que la labor de Nuevas Generaciones es muy importante para, desde el respeto, "hacer frente a las mentiras de las organizaciones de extrema izquierda".