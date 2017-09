Gonzalo Caballero gana en avales a Leiceaga y Villoslada y se enfría la posibilidad de pactos

La carrera hacia las primarias del PSdeG arranca con las fuerzas bastante reñidas pero con un candidato que gana terreno sobre los demás contra todo pronóstico. El militante vigués Gonzalo Caballero superó en avales a sus dos contrincantes, al presentar 2.297 firmas. Aventajó en casi 500 apoyos al portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, quien quedó en segundo lugar con 1.803 y que por poco margen superó los 1.790 obtenidos por el candidato del aparato: el diputado Juan Díaz Villoslada, que fue la apuesta de Ferraz, de la gestora gallega que preside Pilar Cancela y del sector próximo a Xosé Ramón Gómez Besteiro.

Este escenario enfría las posibilidades de un pacto entre los candidatos antes de llegar a la votación final del día 8 de octubre puesto que tanto Gonzalo Caballero como Leiceaga -que podían verse abocados a un acuerdo si Villoslada ganaba en el reparto de avales- se sienten ahora con fuerzas para convertirse en líderes del PSdeG y no piensan renunciar a ello. Solo Villoslada, al quedar en último lugar, se encontraría en la tesitura de tener que negociar, pero para integrarse en el proyecto de uno de sus dos rivales, lo que le obligaría a abandonar la carrera por la secretaría xeral. Aunque no hay nada descartado, de momento todo apunta a que los tres continuarán en liza por liderar el partido en Galicia. De hecho, el diputado aseguró ayer que no era partidario de pactos.

El reparto de avales revela además que pese a que Villoslada contaba con el apoyo del aparato del partido, esto no fue suficiente para aventajar a sus rivales y obtuvo el peor resultado. Dentro el partido distintas fuentes apuntan a que haber sido el aspirante avalado por la gestora jugó en su contra, además de que es el candidato más desconocido de los tres.

Votación

En todo caso, las firmas conseguidas para respaldar la candidatura de cada uno de los aspirantes son solo un primer paso en la carrera hacia las primarias. La última palabra la tendrán los militantes el 8 de octubre. En la lucha por la secretaría general del partido a nivel nacional Pedro Sánchez terminó derrotando a Susana Díaz, pese a que esta había obtenido 6.000 avales más.

En Galicia las firmas recogidas por los tres candidatos, más de 7.000, suponen casi el 60 por ciento de la masa total de afiliados del PSOE en Galicia.

Para optar a la secretaría xeral del PSdeG, que lleva vacante desde hace un año y medio, era necesario superar el 10 por ciento del censo de militantes (1.050) y los tres candidatos lo superaron ampliamente.

Gonzalo Caballero ganó en Pontevedra, donde Leiceaga quedó en segundo lugar y muy por debajo Villoslada. En A Coruña el candidato oficialista contaba con uno de sus principales apoyos, el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y logró imponerse en esta provincia a los demás.

Los tres candidatos acudieron a la sede del PSdeG a entregar sus avales, tras finalizar el plazo para la recogida de los mismos. El primero en llegar fue Leiceaga, que acudió acompañado por los alcaldes de Ames y Vilagarcía, entre otros colaboradores. "Estoy dispuesto a llegar hasta el final", proclamó. Y aseguró que no prevé formalizar "ningún" pacto con otro candidato, aunque está abierto "a que otros se incorporen a su proyecto".

Villoslada, acompañado de su compañera de escaño, Noela Blanco, advirtió que "éste es un paso importante". "Pero el más importante es el día 8", aseguró, en alusión a las primarias. Además, se mostró contrario a llegar a acuerdos con los otros aspirantes. "Eso debemos evitarlo porque deben ser los militantes los que decidan", defendió.

Caballero asegura que mantiene su "hoja de ruta" tras obtener el mayor número de avales y seguirá recorriendo las agrupaciones en busca de apoyos. "Para una candidatura que no tiene el respaldo de los aparatos del partido va a ser más sencillo conseguir los votos que los avales", señaló. Así, se mostró satisfecho y advirtió de que "el proceso de cambio impulsado por la militancia es imparable".





