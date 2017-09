El debate sobre el veto al eucalipto llega a las aulas

Alumnos de ESO, Bachillerato y FP de treinta y seis centros educativos debatirán sobre si es bueno vetar o no la plantación de más eucaliptos en Galicia. También discutirán en las aulas sobre si se debe multar a quien tiene abandonadas y no limpia sus fincas, con el riesgo que supone en caso de incendio, y habrán de pronunciarse sobre si hay que subir o bajar el IBI a los terrenos forestales. ¿Por qué propiciar estos foros entre alumnos de centros de concellos rurales y semiurbanos de Galicia? Para que las nuevas generaciones valoren la riqueza de nuestros montes, deseen protegerlos y no prenderles fuego al ver en ellos una fuente de prosperidad económica.

Con este objetivo, la Consellería de Medio Rural impulsará en colaboracion con el departamento de Educación la Liga de Debate Forestal en 36 colegios. Igual que el programa Apuntámonos a non beber es una de las novedades del plan Proyecta de este año.

Este programa de innovación educativa estrena otros dos cursos. Cuatro colegios de ESO y Bachillerato impulsarán una Campaña a favor de la Educación para defender el derecho de todo menor a ir a la escuela. Y 12 centros de ESO y Bachillerato fomentarán el conocimiento de la cultura patrimonial a través del léxico tradicional.

El plan Proyecta de innovación educativa cuenta con 45 programas, de los cuales 4 son nuevos. Otros enseñan a los jóvenes a reciclar, a alimentarse bien, la importancia de hacer deporte, o sexo seguro.