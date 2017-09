El sistema registró incidencias en verano

Preguntada sobre si se produjeron incidencias durante la implantación del proyecto, la Consellería de Sanidade respondió que "el sistema funciona con normalidad". Sin embargo, desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra sí dan cuenta de algunos problemas.

Su presidenta, Alba Soutelo, explica que durante los primeros meses funcionó "bien", pero puntualiza que este verano ha habido varias incidencias. "La comunidad (Galicia) no se conectaba con el Sistema Nacional de Salud y no se podían dispensar recetas de otras autonomías", relata. El fallo ocurrió varios días y duraba unas dos o tres horas, tiempo durante el que el farmacéutico no podía ver la medicación del paciente ni, por tanto, dispensársela, de forma que tenía que derivarlo al médico si quería conseguir sus productos.

Desde mediados de agosto, apunta Soutelo, no se ha repetido este problema, pero sí que ha habido "alguna incidencia" con pacientes de Castilla y León, la última comunidad en adherirse al sistema de interoperabilidad.