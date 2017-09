El fiscal de Medio Ambiente de Galicia cuestiona el papel de la Fiscalía en el conflicto soberanista con Cataluña

El fiscal de Medio Ambiente de Galicia y miembro de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García Ortiz, asegura que es necesario abrir una reflexión acerca de si la defensa del Estado ante el desafío soberanista catalán debería partir de la Fiscalía. "Se ha puesto en primera línea del combate, de la lucha, de la defensa del constitucionalismo o del Estado a la Fiscalía, y eso sí puede provocar diversas reflexiones".

En declaraciones a la Cadena Ser, García Ortiz cree que la sociedad está en su derecho de cuestionar el papel de Maza, del fiscal general, situado en la primera línea de combate. "No se puede decir que la actuación del Fiscal General en absoluto tenga tintes ni siquiera de arbitrariedad o ilegalidad, se puede cuestionar como todo en este mundo, pero sí se puede criticar o valorar la oportunidad de que estas iniciativas partan de la Fiscalía General, pero nosotros evidentemente no podemos entrar en ello", dijo.

Lamenta que los ciudadanos puedan concluir que la Fiscalía está bajo las órdenes del gobierno. "Sí, esta ocasión puede ser una actuación más visual, puede dar esa sensación [de que la Fiscalía está a las órdenes del gobierno], a mí me gusta hacer didáctica, yo quiero pensar que el caso es que las decisiones del Fiscal General son coincidentes con la línea argumental del gobierno, pero que sus decisiones tienen el grado de autonomía que le corresponde a la institución, pueden ser coincidentes, pero espero y yo creo que es así, que uno no responde al mandato del otro".

Y propone una reforma de la Fiscalía. "Yo creo que sí, que si la Fiscalía no estuviera bajo esa sospecha, que está bajo las órdenes del gobierno, si no fuera así las decisiones de la Fiscalía serían igualmente discutidas pero más respetadas, perdemos el respeto social cuando se nos identifica con el Estado, es inevitable, estamos en un momento de confrontación en el que los grises se van diluyendo, hemos llegado a una situación muy dañina para todas las instituciones, para el Estado de Derecho, cualquier pretensión se puede defender, pero la pierde quién se coloca al margen de la ilegalidad", aseguró.

Reforma del Código Penal

Sobre incendios forestales, el fiscal delegado de medioambiante en Galicia cree que la climatología este verano ha sido menos adversa. "Si hacemos un análisis de viento, no han sido mucho los días de nordés que es un factor determinante, tampoco los grados de humedad hemos estado en situaciones tan extremas, Galicia ha estado un poco lejos de los supuestos tan extremos que en otros año", dijo.

Cree que la reforma del Código Penal que se hizo hace dos años a propuesta de la Xunta se ha quedado corta. En su opinión, hay margen de mejora. "Técnicamente arreglar algunas cuestiones que el código penal ha dejado mejorables, porque desgraciadamente todavía el delito de incendios forestales castiga más el resultado que la propia provocación de incendio con riesgo, quizá en ese sentido que es lo que pide la sociedad, en función del riesgo que pueda provocar este incendio aunque no lo haya provocado".

Asegura además que la mayoría de las condenas por incendios se limitan a quemas incontroladas y a imprudencias. "La ratio de condenas es muy alta pero no debemos de echar las campanas al vuelo, es muy alta porque la mayoría de los imputados son por quemas imprudentes o imprudencias, porque son las más fáciles de determinar, no estamos hablando de grandes incendiarios".

Y, en relación a posibles responsabilidades penales a la familia Franco por la recuperación de su patrimonio, el fiscal aseguró: "Hasta dónde yo conozco, o lo que yo sé, no tengo datos para decir si tiene recorrido penal, no hay abiertas en las Fiscalías gallega ninguna denuncia interpuesta, recorrido legal sí, penal todavía no hay datos", asegura.