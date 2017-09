Cien años a cuestas y "sin desfallecer"

"Parece que fue ayer cuando constituímos el primer Parlamento de Galicia y ya pasaron 35 años". En la memoria del expresidente Gerardo Fernández Albor están grabados los primeros años de la autonomía con total nitidez. Tras cumplir cien años sus apariciones públicas son cada vez más contadas, pero ayer acudió a la clausura del congreso en la Cidade da Cultura de Santiago que le rinde homenaje y dejó su lección a los actuales dirigentes políticos: "es necesario seguir adelante sin desfallecer". "Creo en el futuro porque creo en las personas", señaló al tiempo que pidió al presidente del Gobierno: "sigue luchando por nosotros".

Recordó a Rajoy, cuando lo nombró director general en su gobierno y no le pudo dar un despacho. "Porque no había. Como será la madera de la que está hecho que a pesar de ello hoy está aquí entregándome una medalla", bromeó. "Mentiría si les dijese que ya intuía entonces que sería presidente", reconoció. Y aludió a las palabras pronunciadas por Feijóo en las que lo comparaba a "un roble centenario". "Me mandaron uno y ya lo he plantado. Yo soy como este árbol, mis raíces están en la tierra y con los brotes más tiernos acaricio el cielo" , describió.