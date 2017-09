Rajoy pide a los alcaldes de Cataluña que cumplan la ley y "no lesionen los derechos de la gente"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, advirtió esta mañana a los alcaldes de Cataluña que cumplan la ley porque lo contrario sería "lesionar los derechos de la gente". Así se refirió a la reunión de esta mañana de los más de 700 alcaldes catalanes que están dispuestos a colaborar con el referéndum y en la que participaron el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Desde Santiago, el jefe del Ejecutivo aseguró que a la regidora de la ciudad condal "no se le puede decir nada porque no va a ceder locales", y la instó a pedirles a los demás responsables municipales "que hagan lo mismo".

En el cierre del congreso dedicado en Santiago a la figura del expresidente Xerardo Fernández Albor, Rajoy mandó un mensaje de "tranquilidad" a los ciudadanos catalanes para garantizarles que el referéndum "no se va a celebrar". No quiso, en todo caso, avanzar cuales serán los siguientes pasos del Gobierno si el Ejecutivo catalán no desiste. "Espero que las cosas vuelvan a su cauce y que sea de forma voluntaria", señaló. Rajoy recalcó que "no se puede aceptar lo que está ocurriendo en Cataluña". "Es la liquidación de la voluntad mayoritaria de los españoles", sentenció.

El presidente del Gobierno en Santiago la Medalla de Oro al Trabajo a Xerardo Fernández Albor, de quien dijo que le "inspira" su capacidad de "no rendirse nunca". En el acto de homenaje al expresidente de la Xunta, que acaba de cumplir cien años, estuvieron presentes el presidente de la Xunta, la portavoz del Congreso, Ana Pastor, el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Fernández de Vigo, el presidente del Parlamento, MIguel Santalices, y el rector de la Universidade de Santiago, Juan Viaño, entre otras personalidades políticas y académicas.

En su discurso final Albor agradeció el homenaje y recordó anécdotas como cuando nombró director general en su primer gobierno a Mariano Rajoy y no le pudo dar despacho "porque no había". "Y ahí ven la madera de la que está hecho, a pesar de todo hoy me entrega una medalla". Y terminó su discurso:"Hay que continuar adelante sin desfallecer. Creo que en el futuro y en las personas". Y pidió a Rajoy que "siga luchando por nosotros".