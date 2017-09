El Foro Económico confirma que la economía gallega se asienta en un "escenario de recuperación fuerte"

Los expertos del Foro económico de Galicia destacaron esta mañana cómo la economía gallega continúa con su "senda expansiva" al registrar tasas de variación interanuales" iguales o superiores al 3 por ciento". Como indican en el informe de coyuntura relativo al segundo trimestre de 2017, tras un crecimiento del PIB real del 3,2 por ciento en el segundo trimestre, la comunidad mantiene, por cuatro trimestre consecutivo, un crecimiento "ligeramente superior" a la media estatal. Esos datos permiten que "tras nueve años desde el comienzo de la crisis, Galicia presenta un PIB real casi al mismo nivel del segundo trimestre de 2008". Para el director del Foro, Santiago Lago, esas cifras dan prueba de "un escenario de recuperación fuerte".

No obstante, esa recuperación tiene sus luces y sus sombras. Y es que está apoyada sobre todo, según explicaron los expertos de la entidad esta mañana, en la aportación de las exportaciones, porque la demanda interna, tanto la familiar pero "sobre todo", apuntó Lago, la de las administraciones públicas "no está siendo tan expansiva como en el resto de España, sino que incluso tenemos tasas negativas interanuales" (-0,9 por ciento), lo que le hace pensar si, dado que los presupuestos de las administraciones se han ampliado, si es "posible" que haya una "tasa de ejecución inferior a la prevista". Las administraciones, diagnosticó a su vez Fernando González Laxe, "se están comportando como si estuviéramos en crisis" y ahora no toca.

En relación al gasto de las familias, que sufre una "acusada ralentización", se pregunta si la "menor calidad del empleo", con salarios más bajos, "puede estar afectando al consumo". "No compensa" la parte que le toca a las administraciones, apunta Laxe, y por su parte Lago reivindica "acuerdos sociales" para superar un problema (salarios, precariedad) que parecía "transitorio" al principio pero que, advierte, puede consolidarse y conllevar "problemas".



Sombras en el mercado de trabajo



De hecho, el informe analiza específicamente la situación del mercado de trabajo para subrayar cómo la recuperación macroeconómica "no se traslada al mismo ritmo al mercado de trabajo", sobre todo en lo que se refiere a la población ocupada. Este aspecto lo comentó el investigador Patricio Sánchez, quien incidió sobre todo en que esa recuperación "no ha sido capaz de frenar la pérdida de población en Galicia, siendo especialmente intensa" en la franja de edades que va de los 25 a los 34 años. El experto considera que hay que atribuir ese descenso a factores demográficos pero también a la salida de estos jóvenes a la emigración (aunque señala que los datos oficiales no permiten cuantificar el peso de cada una) y advirtió sobre la elevada temporalidad del empleo y el todavía "elevado peso relativo del paro de larga duración".

El informe concluye con una reflexión sobre los retos del mercado de trabajo firmada por el profesor de la Universidade de Vigo Alberto Vaquero, en la que advierte cómo está afrontando en los últimos años "mudanzas de calado" que implicarán afrontar retos "importantes". Así, según consta en el documento, "en primer lugar se acentúa la precariedad y la inestabilidad laboral", en segundo lugar "hay que considerar los efectos de la creciente robotización de la economía", que traen consigo "sustitución de trabajadores, complementariedad en el trabajo y polarización de salarios" y finalmente, añade, "la imparable virtualización de la economía va a suponer un antes y un después en muchas actividades", como puede verse ya por ejemplo en transacciones bancarias, que en muchos casos se realizan ya a través del móvil e implican la desaparición de oficinas físicas.