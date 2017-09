Una comisión de expertos estudiará recuperar el Pazo de Meirás

La vía del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para recuperar el Pazo de Meirás pasa por crear una comisión de investigadores universitarios que "acredite los vicios ocultos" que hubo en la donación de este inmueble a la familia Franco. para dejarla sin efecto y hacerse con su titularidad de forma gratuita. En ningún caso, asumirá comprar este inmueble porque "no usará el dinero de los gallegos para pagar dos veces a la familia del dictador" y tampoco lo expropiará. "No usaremos leyes franquistas para asaltar una propiedad ni incautar un bien fuera de la ley", declaró.

Para la portavoz del BNG, Ana Pontón, la actuación de la Xunta no es suficiente. El BNG reclama que se declare "no grata" a la familia del dictador, que se inicie el expediente para ilegalizar la Fundación Franco y que se pongan en marcha mecanismos legales para que "todos los bienes que están en sus manos", –y citó, no solo el Pazo de Meirás, sino también el Palacio de Cornide (A Coruña) y las dos estatuas del Pórtico de la Gloria– sean devueltos al patrimonio público.

"Es un esperpento, una patada democrática, que conviertan el Pazo de Meirás en un parque temático del franquismo", censuró Pontón.

El BNG y En Marea presentaron en el pleno parlamentario celebrado ayer sendas propuestas para que se declarasen personas "no gratas" a los Franco y que se prohibiera a la Fundación que lleva el nombre del dictador gestionar el Pazo de Meirás para que, en su lugar, fuese administrado por el Ayuntamiento de Sada.

El PPdeG, sin embargo, tumbó las dos propuestas y anunció que presentará iniciativas propias para estudiar la recuperación del Pazo de Meirás. El portavoz parlamentario de los populares, Pedro Puy, alegó que las ilegalizaciones las decide un tribunal y que declarar "no grata" a una persona no tiene ninguna repercusión legal.