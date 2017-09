Feijóo apuesta por una comisión con investigadores de la universidad para recuperar Meirás dentro de la legalidad

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apuesta por crear una comisión formada por investigadores de la universidad para recuperar el Pazo de Meirás dentro de la legalidad. El jefe del Ejecutivo gallego señala que estos expertos podrán "detectar vicios ocultos" en la donación que se hizo a la Familia Franco y poder así efectuar una adquisición gratuita del inmueble. De esta manera descarta una compra para "no pagar dos veces ese pazo" y rechaza también la expropiación porque no estaría dentro del marco legal.

En un tenso debate parlamentario, la portavoz del BNG, Ana Pontón, señaló, sin embargo, que ya existe una comisión impulsada por el Bloque en la Diputación de A Coruña y de la que forman parte concellos y las asociaciones de memoria histórica . La nacionalista reclama a la Xunta que aborde los cambios legales necesarios para que los bienes de la familia Franco en Galicia sean devueltos al patrimonio público, no solo el Pazo de Meirás, sino también el Palacio de Cornide o las esculturas del Pórtico de la Gloria. "Es un esperpento, una patada democrática que los Franco quieran convertir Meirás en un parque temático del franquismo", denunció.

El PSdeG trasladó a Feijóo en el pleno parlamentario que debe retirar el anteproyecto de reforma de la Lei de Saúde y reforzar los hospitales comarcales. "Es un nuevo paso en la reducción de servicios sanitarios", censuró el portavoz parlamentario de los socialistas gallegos, Xoaquín Fernández Leiceaga.

Sin embargo, el presidente de la Xunta se mostró tajante al señalar que esta reforma legal "mejora la sanidad pública". Según explicó, se presentaron 1.579 sugestiones al texto, pero solo 34 hacen referencia al articulado. "El resto son genéricas", apuntó. Y, en todo caso, Feijóo mostró su "mano tendida" a "mejorar el texto".

El empleo ocupó el cara a cara entre el líder de En Marea, Luís Villares, y el jefe del Ejecutivo gallego. El portavoz de la formación rupturista advirtió de la precariedad laboral que sufren el 50 por ciento de los trabajadores gallegos y acusó a la Xunta de haber dejado sin gastar el pasado años 54 millones de euros en fondos para el empleo. "Y mientras, tienen que abonar tres millones de euros en indemnizaciones por su chapuza en el eólico. Páguelas usted de su bolsillo", le instó en referencia a las compensaciones que la Xunta tuvo que abonar a seis empresas por anular el concurso eólico del bipartito.

Feijóo defendió una mejora en el empleo y aclaró que el 75 por ciento de los gallegos tiene un contrato indefinido. Solo se mostró crítico al apuntar que "la renta no está adecuadamente distribuida desde el punto de vista salarial". El titular de la Xunta censuró que las propuestas de En Marea de cerrar algunas empresas van en dirección de "destruir empleo" e ironizó con que Villares sí llevó a la Cámara una propuesta de mejora salarial, "pero en relación a su nómina". "Parece que hubo un problema en su grupo por lo que cobraba", soltó. "Si no le gusta la política debe volver a su profesión", añadió.

Además Feijóo sacó a colación durante el debate la presencia de la portavoz del BNG, Ana Pontón, y del líder de En Marea en la celebración de la Diada. Feijóo preguntó a Villares que si no acata las sentencias del Tribunal Constitucional o el Supremo, "¿qué le parece que los gallegos no acaten las sentencias que usted dicta?". "Espero que no vuelva a dictar una sentencia en Galicia", concluyó.