Detenido en Agolada un incendiario que ya estuvo imputado por otros 180 fuegos

El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Lalín decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para Gustavo V.C., vecino del municipio de Agolada de 40 años, detenido por la Guardia Civil tras ser acusado de cometer la mayor parte de los incendios forestales que se registraron en agosto en la comarca de Deza. Las investigaciones de efectivos del Seprona, en el marco de la operación "Ignis Arbor", le implican como presunto autor de 16 incendios forestales en los municipios de Agolada y Lalín (en Pontevedra) y Santiso, en A Coruña.

La detención fue fruto de una ardua labor de investigación iniciada por el Equipo Multidisciplinar de Investigación de Incendios Forestales para averiguar la autoría de varios fuegos registrados en la primera quincena de agosto en Deza, fundamentalmente en Agolada y Lalín. Los resultados de este equipo, formado por efectivos del Seprona y de Policía Judicial de la Guardia Civil, fueron determinantes para fijar una serie de líneas de investigación sobre el principal sospechoso: un vecino de Agolada que ya había sido detenido en 2012 acusado de la comisión de 150 incendios forestales en varios puntos de Galicia e investigado en 2015 por una treintena de incendios en Pontevedra.

Una de las principales líneas de investigación llevada a cabo con el apoyo del Equipo de la Sección del Seprona de la Comandancia de Pontevedra y la supervisión del Juzgado nº 1 de Lalín, fue concluyente para situar el vehículo del sospechoso en los mismos puntos y a hora donde se habían iniciado nueve incendios entre el 24 y el 26 de agosto: siete de ellos en Agolada, uno en Lalín y otro en Santiso. Siguiendo esa línea de investigación, la Guardia Civil pudo obtener pruebas gráficas y testificales que corroboran que, en los puntos y a las horas claves de las pesquisas, el vehículo lo conducía Gustavo V.C. como titular y único ocupante.

Desde el punto de vista de la investigación no solo se le considera presunto autor de los nueve incendios relacionados, sino también de otros cinco que habría cometido en fechas anteriores de agosto (4 en Agolada y 1 en Lalín). Por ello, el pasado fin de semana se llevó a cabo un complejo dispositivo de control y seguimiento de esta persona y los integrantes del operativo sorprendieron al sospechoso justo después de haber prendido fuego en dos puntos de Ferreiroa (Agolada), a los cuales había llegado conduciendo su vehículo. Los conatos fueron sofocados por la rápida intervención de los servicios contra incendios de la Xunta, según información de la Guardia Civil.

En consecuencia, el Seprona detuvo a Gustavo V.C. por un delito continuado de incendio forestal, como presunto autor de 16, entre Agolada (13), Lalín (2) y Santiso (1). La investigación sigue abierta para determinar la presunta responsabilidad del detenido en otros 12 incendios que se habían registrado en Agolada en el mismo período.

Los incendios han asolado Agolada en agosto, pues la Xunta cuantificó hasta 19. El último fue en Berredo y quemó 20 hectáreas el 25. A final de mes también hubo fuegos en Sexo, Trabancas y Borraxeiros, aunque de menor tamaño, además del incendio en una vivienda deshabitada en Reboredo.

El modus operandi del Gustavo V.C. era conocido no solo por los investigadores, sino también por bomberos forestales y vecinos de la zona. Estos dicen que el autor de los fuegos se acercaba con el vehículo a un punto del bosque próximo a la carretera para desde allí iniciar un foco y salir rápidamente del lugar en su coche para de nuevo encender otro a relativamente poca distancia del primero. Esos focos continuados hacían sospechar de su autoría, si bien la falta de pruebas contundentes impedía a la Guardia Civil efectuar su detención. Además, vecinos de su entorno señalan que Gustavito -como se le conoce- actuaba con más asiduidad desde que disponía de coche propio. Este factor era determinante en sus acciones, pues, anteriormente, al haber perdido los puntos del permiso de conducir primero, y no tener un turismo después, no podía moverse libremente, ya que utilizaba un tractor que no era práctico para su huida. Así se explica que apenas hubiese actividad incendiaria, por ejemplo, durante el verano del año pasado.