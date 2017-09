Xoaquín Fernández Leiceaga ganaba en mayo del año pasado por 11 puntos y 746 votos a José Luis Méndez Romeu las últimas primarias que celebró el PSdeG.Conseguía así ser proclamado candidato a la presidencia de la Xunta. Espera reeditar esa victoria, en la que sumó a su favor 3.662 votos, y no repetir el fracaso de casi hace un año, cuando Luís Villares, de En Marea, superaba en votos su candidatura en las elecciones autonómicas, aunque empataba en escaños. Leiceaga, que se ha distanciado de la gestora del PSdeG y de Pedro Sánchez, juega la baza de la continuidad. Defiende que el partido no puede cambiar de líder como uno muda de chaqueta. Este profesor de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago de 56 años y experto en financiación autonómica pide tiempo para consolidarse y exhibe como aval una oposición constructiva, seria y rigurosa para erigirse en alternativa al PSdeG. Juega a su favor que como portavoz parlamentario es, de los tres aspirantes, el más conocido entre la militancia. Optó a ser candidato a la Xunta porque tenía un proyecto para el PSOE y para Galicia, y no ceja en su empeño, pese a que perder parte de los apoyos con que contó en aquella batalla, y que en el camino se enfrentó a Abel Caballero y Pachi Vázquez con el cambiazo de las candidaturas de Pontevedra y Ourense.