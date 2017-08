El PP, dispuesto a estudiar vías para que el pazo de Meirás sea patrimonio público

El PP quiso marcar ayer distancias con las críticas de la oposición que lo vinculan con la dictadura franquista y se mostró a favor de que el pazo de Meirás pase a ser de titularidad pública y no de los herederos del dictador. "Pensamos que lo razonable es que debe volver a lo público, sería lo lógico y hay que hacerlo legalmente", expuso el portavoz popular en el Parlamento, Pedro Puy, que añadió que "de ello debería darse cuenta la familia Franco". El BNG llevará iniciativas al pleno parlamentario para comprobar ese "compromiso".

Sus palabras se produjeron en la reunión de la comisión permanente de la Cámara, en la que la mayoría absoluta del PP rechazó la celebración del pleno extraordinario que urgían En Marea, PSdeG y BNG para analizar la situación del pazo de Meirás, el veto del Gobierno central a traspasar la titularidad de la AP-9 a la Xunta y la Lei de Saúde.

Sin embargo, Puy se abrió a analizar la "interesante" propuesta socialista de abrir una "comisión especial" para "ver si existen procedimientos legales" para revertir la propiedad del pazo situado en Sada.

La construcción regresó al centro de la polémica este verano cuando trascendió que la gestión de las visitas que impone la legislación por ser un Bien de Interés Cultural fue delegada por la familia del dictador en la Fundación Francisco Franco, que usará ese papel para mostrar la "grandeza" de uno de los impulsores del Golpe de Estado de 1936.

Puy aseguró que la Xunta denunciará ante la Fiscalía cualquier "apología del franquismo" y negó que se produjesen incidentes en las visitas, a pesar de que el teléfono para reservar cita está desconectado. Así lo demostró la portavoz del BNG, Ana Pontón, quien llamó desde el hemiciclo al número habilitado.

"No somos franquistas, somos un partido democrático y condenamos varias veces el franquismo, no compartimos ni las ideas ni los principios de la Fundación Franco ni de la familia en estas circunstancias y creemos que no favorece la convivencia democrática", zanjó Puy.

Antón Sánchez, de En Marea, exigió "acciones contundentes" para recuperar un patrimonio "conseguido a punta de pistola" y criticó al PP por ponerse del lado del "viejo y renacido franquismo".

El socialista Xoaquín Fernández Leiceaga reclamó también a la Xunta que actúe y se deje de mensajes tibios, mientras Ana Pontón (BNG) anunció que propondrán también en el próximo pleno declarar a la familia Franco "non grata" para evitar que Meirás se convierta en un "parque temático franquista".