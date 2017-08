Cancela traslada a Sánchez el calendario y las normas de las primarias y del congreso del PSdeG

La presidenta de la gestora del PSdeG, Pilar Cancela, se ha reunido hoy con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para comunicarle las normas y el calendario aprobados este fin de semana para la celebración de primarias y del congreso ordinario del partido en Galicia. Ambos se han reunido en la sede socialista en Madrid antes de la Permanente de la Ejecutiva Federal, apunta el PSdeG en un comunicado.



El congreso se celebrará el fin de semana del 27 y 29 de octubre y antes, el día 8 de octubre, se celebrarán las primarias para elegir secretario general.





Antes da Permanente, xuntanza co SX para trasladarlle as bases das Primarias e o Congreso Nacional do @PSdeG acordado pola Xestora pic.twitter.com/Mm4SAJuQ3k