Naseiro afirma que Fraga pedía dinero "a todo el mundo" y se ingresaba en la cuenta del PP

En "zapatillas" y con prisa para tomarse "unas pastillas" | La comparecencia del extesorero popular Rosendo Naseiro discurrió entre dificultades para escuchar y recordar por parte del interesado y llamadas continuas a la calma de los diputados por el presidente de la comisión. Naseiro conminó por ejemplo a Carolina Bescansa a que fuese "concisa" para poder irse. "Tengo que tomarme unas pastillas", alegó, y también indicó: "Voy en zapatillas y contesto lo que me da la gana, porque no debo nada a nadie".

El que fuera tesorero del PP entre enero de 1989 y abril de 1990, Rosendo Naseiro, aseguró ayer durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso sobre la supuesta financiación irregular del PP que "a veces ibas al mitin y te daban un talón, se lo daban a Fraga". Durante su intervención dijo que Manuel Fraga pedía dinero "a todo el mundo" y "se ingresaba en la cuenta que había para la campaña". Y cuando eran donativos, prosiguió, también había una cuenta abierta de donativos anónimos. Se mostró convencido de que Fraga no se quedaba con los talones que recibía en los mítines y aseguró que ni él ni el que fue presidente de la Xunta gastaban "un duro" del partido. "El señor Fraga no gastaba un duro del partido" porque, alegó, "no lo necesitaba", igual que él. "Yo estaba comprando pintura, obras de arte, otras cosas, ganaba dinero y tenía dinero y Fraga no cogía dinero de nadie ni nada, eso seguro", recalcó.

Preguntado ayer tras el Consello de la Xunta respecto a las declaraciones del extesorero sobre el político de Vilalba fallecido en 2012, el actual máximo mandatario gallego, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que se siente "orgulloso" de la "herencia" política de Fraga, "diga lo que diga el señor Naseiro".

En su comparecencia este extesorero del PP añadió que por su parte "nunca" pidió dinero a "nadie" ni reclamó donativos a empresas o empresarios para su formación, de la que aún es militante. "Yo nunca he pedido ni he autorizado a nadie, y si alguien pidió en mi nombre es sin saberlo yo", respondió ayer por a preguntas del diputado socialista Felipe Sicilia. "Yo no conozco a nadie que estuviera autorizado por Tesorería para pedir dinero a nadie", añadió.

En una comparecencia que los diputados del PP afearon a la oposición al considerar que ha montado un "espectáculo bochornoso", Naseiro, con 82 años y dificultades para escuchar que provocaron que el diputado de Ciudadanos Toni Cantó ironizara con su "sordera selectiva", subrayó además que "nunca" ha tenido constancia de una caja B en el partido. "Dicen que existía la caja B, no la vi nunca", señaló. "Soy militante del partido y quiero al partido y desde mi óptica el partido era legalísimo", afirmó a preguntas del portavoz de ERC Joan Tardá.

Defendió que la financiación del PP era legal y que todo el dinero que se recibía se ingresaba en una cuenta que controlaban "unas señoras militantes del PP" para, después, justificarlo ante el Tribunal de Cuentas. Relató que el dinero que manejaba el PP "mayoritariamente" procedía de las partidas que los Presupuestos Generales del Estado destinan a los partidos y que si se "administraba bien" llegaba para financiar las campañas. "No había otro tipo de financiación. No busquemos cosas raras", dijo. Además enfatizó que en su etapa de tesorero no se pagaron sobresueldos ni "complementos" "A los diputados", dijo, les puso un "impuesto, les cobraba el 10 por cien".

Naseiro se quejó de que la oposición le estuviera sacando el caso "Naseiro" cuando está "muy bien aparcado" por el Tribunal Supremo y denunció que se sentía como ante un "tribunal". No obstante, hubo momentos distendidos, como cuando el portavoz de ERC Joan Tardá admitió que cuando llegue a 82 años estará "peor" que Naseiro, que se mostró convencido de que no iba a llegar a su edad. "Está muy gordo", dijo al diputado, que asintió. Pero después el extesorero tuvo un guiño con él y le ha dicho: "Me es simpático".