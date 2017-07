Los concellos avisan de que no pueden devolver la plusvalía sin reformar la ley

Ya antes de que el Tribunal Constitucional tumbase el impuesto de plusvalía municipal cuando hay ventas a pérdidas, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) reclamó la modificación de este tributo para no cobrar a los contribuyentes que registren minusvalías en sus transacciones. Ayer dejó claro que no podrá devolver a los ciudadanos a los que cobró impuestos, pese a que perdieron dinero con la venta, hasta que el Gobierno central modifique la actual legislación.

Pese a su insistente reclamación a Hacienda y la disposición a hacer las devoluciones que correspondan por parte de los municipios, el Parlamento gallego les instó el miércoles a adoptar "mecanismos ágiles y eficaces" para reintegrar las cantidades mal cobradas. Un día después de la iniciativa impulsada por el PP y apoyada por el PSdeG -las fuerzas que suman la alcaldía de la mayor parte de consistorios de la comunidad-, el presidente de la Fegamp, el socialista Alfredo García, recordaba a los diputados de O Hórreo la "voluntad" de todos los alcaldes de que este problema se resuelva, pero les emplazaba a fijar sus reclamaciones en el verdadero responsable de esta situación: el Ministerio de Hacienda.

Urgencia

"A quien hay que urgir para que resuelva este problema es al Gobierno de Madrid, que es el que tiene que cambiar la ley y determinar qué hacer y cómo el usuario justifica que hubo pérdidas", advirtió ayer García. El también alcalde de O Barco de Valdeorras recordó que los concellos cobran unas tasas en base a una ley: "Y si ahora esa ley es inconstitucional, la culpa será de quien la hizo y no de los intermediarios, que somos nosotros".

No todos los municipios aplicaban la tasa de plusvalía, declarada inconstitucional solo cuando quien vende una propiedad pierde dinero. En Galicia, se abona en 115 concellos, que el año pasado recaudaron 31 millones de euros, un 22% más que el ejercicio anterior. Según los cálculos de firmas de tasación, estos podrían enfrentarse a unas devoluciones que superarían los 82 millones.

Los alcaldes, según García, tienen claro que deben hacer las devoluciones a los contribuyentes en aquellas operaciones sin ganancia, pero el Gobierno central es el "responsable subsidiario". "Y de eso, también habrá que hablar con el Gobierno", sentencia el presidente de la Fegamp, quien ya el pasado mes de junio adelantó a este periódico que los ayuntamientos gallegos pedirán la responsabilidad patrimonial del Estado, ya que fue el Ejecutivo central el que hizo la norma. Este aportaría a los municipios la cantidad a devolver y estos pagarían a los ciudadanos.

Mensaje parlamentario

Un día después del mensaje lanzado desde el Parlamento autonómico a los alcaldes, el presidente de la Fegamp advertía de que mientras el Gobierno no acometa la reforma de la Ley de Haciendas Locales, el reintegro a los afectados no se producirá. "Necesitamos mecanismos legales", insistió en declaraciones a este diario. "Las ordenanzas no se pueden cambiar mientras no se cambie la ley", concluyó.