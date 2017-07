Alfredo García: "Galicia no tiene exceso de concellos; la fusión para ganar población agrava los problemas"

Ni 313 concellos es un exceso para un territorio como Galicia ni la fusión de municipios es la solución para ganar en eficiencia en la gestión de servicios. Así de tajante es Alfredo García, presidente de la Fegamp, que tacha de "hipocresía" que Xunta y Gobierno central defiendan los "beneficios económicos" de las agrupaciones y pide una nueva financiación local.

- La relación de los ayuntamientos con Hacienda cuando usted llegó a la Fegamp era tensa por la reforma local. ¿Ya han limado asperezas con Montoro?

-No ha habido grandes cambios porque no se ha cambiado nada. Lo único que hubo fue una sentencia del Constitucional que de alguna manera dejó sin validez cuestiones de la reforma. Pero a día de hoy no se ha modificado la ley y no se ha resuelto el problema del remanente de la Tesorería. Y, sobre todo, no se han tenido en cuenta las peticiones hechas desde Galicia de que se proceda a una modificación de la financiación municipal. Se ha creado una comisión con la FEMP, pero nada se sabe. No nos consta que Hacienda haya hecho absolutamente nada para resolver los entuertos que creó.

- ¿Se sienten ninguneadas las administraciones locales?

-Nos sentimos despreciados. Montoro decidió en un momento que había que echarnos la culpa de todos los males del país y que los tontos útiles éramos los alcaldes y los ayuntamientos. Luego, la realidad, que es tozuda, termina poniendo a cada uno en su sitio y ha demostrado que los ayuntamientos cumplimos, tenemos superávit y contribuimos a que él pueda maquillar el desastre de las cuentas que presenta año tras año. Los vecinos lo saben. En Galicia no hay un exceso de ayuntamientos. Tenemos menos que la provincia de Burgos. El problema de los concellos pequeños no está en Galicia.

- No apuesta, por tanto, por la fusión de concellos como fórmula para ahorrar y ganar eficiencia.

-En determinados concellos se pueden dar las circunstancias adecuadas para que se fusionen. Pero no es la generalidad. En la mayoría de los casos, la mera fusión de territorios para aumentar población lo único que va a hacer es generar los mismos problemas pero agravados. Se nos ha querido vender desde determinados organismos y técnicos las bonanzas de la fusión de los concellos desde el punto de vista económico. Pero luego la Xunta da ayudas a los que se fusionan. Pero, ¿no era un chollo fusionarse? Si lo era, ¿por qué les dan dinero?

- Entre las patatas calientes que tiene Hacienda sobre la mesa para esta legislatura está el nuevo modelo de financiación. ¿Hacia dónde debe ir la reforma para que los concellos reciban, al menos, lo que les corresponde?

-Hay injusticias evidentes: un ayuntamiento como Málaga o Murcia recibe 20 millones más que las siete ciudades de Galicia juntas. La financiación es perjudicial para Galicia, no solo con los pequeños concellos, sino también con los grandes. ¿Málaga va a renunciar a lo que recibía del Estado? Pues probablemente, no. Por tanto, la solución, y esto se ha hecho con las comunidades, no es coger el conjunto del dinero y redistribuirlo para que unas ganen y otras pierdan. Lo que se hizo fue crear un fondo de reequilibrio territorial. Esa podría ser una solución para los ayuntamientos. Por lo menos, que nos den lo mismo que a los demás. Nos tendrían que dar más, porque la prestación de servicios en Galicia es más cara que en otra comunidad donde está concentrada la población. El 50,8% de los núcleos de población de España están en Galicia. Las leyes las está haciendo gente que está en un despacho y que no conoce la realidad , y menos la municipal. Si nosotros tuviéramos que cobrar a los habitantes de las aldeas el coste efectivo de recogerles la basura, la volverían a enterrar en las leiras. No tiene el mismo coste recoger la basura o cambiar una bombilla del alumbrado público en el centro de la ciudad que desplazarse a una núcleo rural a 20 kilómetros.

-¿Ya tienen un calendario de Hacienda sobre el impuesto de plusvalía tras la sentencia que lo anula si la venta es a pérdidas?

-Desde que salió la sentencia del País Vasco ya se sabía que se extendería al resto del territorio. ¿Hizo algo Hacienda? No.

-¿Quién pagará la devolución a los contribuyentes?

-El ayuntamiento. Pero una de las cuestiones que estudia la Fegamp es hacer una reclamación patrimonial al Estado, porque aplicamos un impuesto en base a una ley estatal. Por tanto, no tenemos responsabilidad alguna.