Los examinadores de Tráfico recrudecerán su paro pese al refuerzo de 505 plazas este año

La huelga de los examinadores de Tráfico que obliga a suspender cada día más de 7.000 exámenes del carné de conducir, entre 400 y 500 en Galicia, amenaza con no limitarse a solo este mes de julio. Los trabajadores se irán de vacaciones el próximo mes de agosto, pero en septiembre amenazan con retomar los paros ante el último anuncio de la DGT para desbloquear el conflicto: un total de 505 plazas de examinadores más en España antes de fin de año. A la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) no les convence el acuerdo aprobado ayer en Consejo de Ministros porque, a su juicio, "no resuelve" ninguna de las reclamaciones que llevaron a los trabajadores a convocar una huelga el pasado mes de julio.

Su principal reivindicación, un complemento específico de unos 240 euros, ya fue rechazada de plano por el director de Tráfico, Gregorio Serrano, quien advirtió durante la reunión de esta semana con el comité de huelga de que no es posible porque no se puede efectuar en exclusiva y al margen de otros colectivos. Supondría, alegó, un "agravio comparativo con el resto de personal", tanto de Tráfico como del resto de la Administración General del Estado.

Solo con los paros convocados en junio y julio -fijados para los martes, miércoles y jueves- son casi 6.000 los aspirantes al carné de conducir en la comunidad gallega que tendrán que posponer su examen al menos hasta otoño. El sindicato CSIF, que apoya al colectivo de examinadores en sus reivindicaciones, advierte de que las protestas acabarán generando una lista de espera en los exámenes de conducir de al menos seis meses, hasta enero o febrero del próximo año.

Para dar solución a la escasez de examinadores que denuncia la plantilla desde hace años, con un situación más deficitaria en comunidades como Cataluña, Valencia o Andalucía, el Consejo de Ministros aprobó ayer la creación de una especialidad de Tráfico y la convocatoria de un total de 505 plazas en todo el país antes de fin de año. El anuncio forma parte del real decreto ley por el que se aprobó una oferta de empleo público extraordinario, que supera las 28.000 plazas.

En total, habrá dos convocatorias; una, de promoción interna de 435 plazas de examinadores (413 de cupo general y 22 para el cupo de discapacidad) que permitirá promocionarse al 60% de los examinadores actuales y que supondrá mejoras profesionales y económicas; la otra será de 70 plazas de acceso libre (65 de cupo general y 5 para el cupo de discapacidad).

El director de Tráfico destacó ayer que la creación de una nueva escala laboral específica permite "dignificar el puesto de examinador y mejorar sus retribuciones, además de solucionar la escasez de ellos en algunas jefaturas". Serrano indicó además que trabajarán ahora "con la misma intensidad" para convocar las pruebas de acceso con la misma rapidez y apeló a la colaboración de todos " para terminar con este problema" que se viene arrastrando desde hace años.

Pero desde el colectivo de examinadores en huelga, que en España fue secundada por más de 70% de la plantilla y en Galicia hubo días en que el seguimiento rozó el 100%, no está dispuesto a abandonar las protestas. "No nos afecta para nada (la oferta de empleo), no resuelve los problemas actuales. Al contrario, no se ha conseguido lo que pedimos, que no es más que el cumplimiento de los acuerdos de 2015", explicó ayer la portavoz de Asextra, María del Carmen Castro.

A largo plazo

Sobre la oferta de la DGT, advirtió de que es "a largo plazo", porque entre exámenes, convocatorias, revisiones, el curso de formación de los examinadores y demás trámites, los nuevos funcionarios "no estarán de verdad hasta 2019". Por tanto, cuestionan los examinadores, a medio plazo no se resolverá la falta de empleados, informa Europa Press.

En cuando a la creación de la nueva especialidad, Asextra tampoco lo ve con buenos ojos porque tendrá un rango inferior a una categoría. "En todo caso es para (los funcionarios) que entran", denunció la portavoz de los trabajadores. "Estamos indignados y se nos ha engañado", sentenció Castro, que anunció además que el colectivo prepara ya una huelga indefinida para el mes de septiembre porque "de momento no hay ningún movimiento de la DGT".