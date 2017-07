Podemos se desmarca del sistema salarial de En Marea: "No compensamos sueldos previos"

La comparación de las excepciones para que quien pierda dinero al entrar en política pueda superar el tope salarial de 2.123 euros mensuales entre En Marea y Podemos, realizada por Luís Villares, portavoz de la primera, ha sentado mal en la formación morada. Su dirección se desmarca del régimen de sus aliados gallegos para aclarar que no compensan pérdidas de sueldo a quienes vean reducida su nómina al llegar a una institución, sino que limitan los casos a cargas económicas como pensiones familiares, hipotecas o incluso aportaciones para la jubilación. "En general, aquí se viene a perder dinero, no se compensa lo que ganabas", expone Pablo Fernández Alarcón, miembro de la dirección estatal de Podemos, del equipo de reglamentación y encargado de las relaciones con las confluencias.

La polémica en el espacio rupturista surgió el jueves, cuando se conoció el contenido de la carta financiera elaborada por la dirección de En Marea que lidera Villares, nueva versión forzada por las dificultades para encajar los compromisos de donaciones de algunos de sus 14 diputados con sus organizaciones de procedencia, especialmente Podemos. El texto fija un máximo salarial general de tres salarios mínimos, es decir, 2.123 euros mensuales en 14 pagas, descontados los gastos y con un máximo de 1.400 euros adicionales en función de cargas familiares.

Pero la norma incluye una vía para compensar a quien pierda dinero al acceder a la política. "Estas condiciones [sobre los sueldos de cargos electos] podrán ser revisadas en el caso de lucro cesante que, con carácter irreversible, sufra la persona electa o por cargas económicas acreditadas", establece, abriendo a puerta a diferencias salariales entre cargos.

Villares justificó esa cláusula como mecanismo para homologarse a otros aliados rupturistas, "particularmente Podemos", fuerza que también incorpora una referencia al "lucro cesante" en su reglamento salarial, pero fija un matiz ausente de la propuesta inicial de En Marea. Podrá superar el tope de tres salarios mínimos quien esté afectado por "cargas económicas acreditadas por lucro cesante que, con carácter irreversible, sufra la persona electa por razón de la elección, siempre que ello suponga un grave perjuicio para su persona", dicta la norma de Podemos.

"Nosotros no indemnizamos a un cargo público por lo que cobraba antes. Si eres millonario, vas a cobrar los tres salarios mínimos", explica Fernández, en cuyo partido sentó mal la comparación realizada por Villares por no matizar que en Podemos se aplican excepciones vinculadas a situaciones concretas. "Algunos diputados tienen compromisos anteriores que les impedirían entrar en política con ese sueldo, como pensiones compensatorias. Ahí, el partido le permite cobrar más, pero no lo que ingresaba antes, sino aquello que te permite participar en política con dignidad", añade. Pone un ejemplo. "Si tú necesitas 5.000 euros y ganabas 9.000 euros, nosotros podemos permitir un sueldo de 5.500, pero no compensamos el sueldo anterior. Si ganabas mucho y ahora poco... esto es voluntario", concluye. Desde su formación añaden que la juez Victoria Rosell se ajustó a los tres salarios mínimos cuando fue diputada.

La cuestión salarial ya generó polémica en En Marea el año pasado cuando Villares pidió una compensación por la pérdida económica que le causó dejar su puesto de juez en julio para ser candidato a la Xunta y carecer de ingresos hasta octubre.