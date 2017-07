La huelga de autobuses se mantiene al exigir los sindicatos más garantías sobre el empleo

Pese a casi seis horas de negociaciones, la Consellería de Infraestruturas no logró desactivar la huelga de transportes, prevista para la jornada de hoy y la de mañana. Aunque se cerró el documento que permitirá a los trabajadores de los autobuses subrogarse a las nuevas concesionarias, los sindicatos exigen más garantías sobre el empleo. Aseguran que si esta medida no se concreta en la dotación económica del nuevo Plan de Transportes y no y no hay un compromiso de que se vayan a mantener los mismos puestos de trabajo, la subrogación de personal quedará "en papel mojado". Las centrales consideran "insuficientes" los avances e incluso mantienen su amenaza de un paro indefinido.

Los trabajadores del sector se reunirán esta mañana en asambleas en las ciudades gallegas para decidir si convierten la huelga -que estaba convocada para los martes y miércoles de cada semana- en un paro indefinido a partir del próximo día 13.

De momento y por tercera semana consecutiva las estaciones de autobuses y las paradas de líneas urbanas volverán a quedar hoy prácticamente sin actividad.

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, se reunió ayer por la mañana con las tres federaciones mayoritarias del transporte y por la tarde con los sindicatos. Su intención era "evitar una huelga que está provocando incomodidades a los ciudadanos". Y lograron cerrar un documento que, en su opinión, da "garantías plenas de que los trabajadores van a tener posibilidades de continuidad laboral con los nuevos contratos".

Pero para los sindicatos no se avanzó lo suficiente. "Las negociaciones avanzan lentas", se quejó Xesús Pastoriza, representante de la CIG, quién explicó que se trabajó sobre "cuestiones menores" del documento que plasma la subrogación de los trabajadores a las nuevas concesionarias que empezarán a funcionar en agosto, después de la renuncia en bloque de 69 concesiones a prestar el servico en medio millar de líneas.

"Los contratos siguen mal dotados económicamente. Y no hay claridad sobre el volumen de empleo que se va a generar con el nuevo Plan de Transporte", explicó.

"Son lagunas tremendas", constató la portavoz de UGT, Beatriz Meilán, que señala que "si hay subrogación pero las líneas no son viables, los trabajadores se irán igualmente a la calle".

Los sindicatos calculan que el nuevo plan diseñado por Infraestruturas afecta al 25 por ciento de los trabajadores del sector, unos cien empleos. "Estamos en un punto difícil y complejo", señaló Marcos Pérez, de Comisiones Obreras.

La Xunta recalca que el nuevo plan de transporte "es la única alternativa viable y legal para garantizar los empleos". Las negociaciones con los sindicatos continuarán el miércoles a las 11.00 de la mañana.