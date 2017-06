Feijóo defiende en las Medallas Castelao que el Estado autonómico debe "perfeccionarse" pero no levantar fronteras

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó esta mañana la entrega de las Medallas Castelao para defender el modelo autonómico frente a los que quieren "una liquidación irreflexiva del Estado". En su opinión, el actual sistema de las autonomías "puede y debe perfeccionarse", pero advirtió que "no se puede retornar a las fronteras".Además defendió que los gallegos deben aprovechar la globalización porque la "galleguidad no se protege con muros". De esta manera recalcó que Galicia es una nacionalidad histórica y que no se debe entrar en "debates nominales".

Las Medallas Castelao recayeron este año en el Centro Oceanográfico de Vigo, en el Grupo Nove, en la gaiteira Cristina Pato, el presentador Xosé Ramón Gayoso y el experto en ideologías y nacionalismos Xusto Beramendi. La directora del Centro Oceanográco de Vigo, Victoria Besada, al recibir el galardón, puso en valor el trabajo de este instituto. "Esta medalla es ahora un impulso para avanzar, para seguir comprometidos con nuestras obligaciones", resaltó tras asegurar que el trabajo realizado en este centro "ha situado a Galicia en el mundo".

Por su parte, la ourensana Cristina Pato aprovechó su intervención para defender el papel histórico de las mujeres y de la emigración. Con el chal que su madre usaba para las romerías, defendió a Galicia "como una nación llena de valores" y señaló que la identidad cultural debe ser "el motor del desarrollo".

En representación del Grupo Nove, integrado por 24 cocineros gallegos, recibió la medalla Miguel Ángel Campos, presidente del colectivo, quien señaló que su objetivo siempre ha sido "divulgar la filosofia de la cocina contemporánea y de producto" de la comunidad y promocionarla fuera de las fronteras de Galicia.

En un emotivo discurso, el presentador Xosé Ramón Gayoso confió en que "su humilde aportación" le haga ser merecedor del calificativo de "bueno y generoso".

Por su parte, el historiador Xusto Beramendi se mostró agradecido por recibir una medalla que lleva el nombre de Castelao, una personalidad que representa valores "como la honestidad, la coherencia, la defensa de la identidad propia, la lucha contra la injusticia social y el sacrificio personal".