La Plataforma Galega en Defensa do Ensino solicita reunirse con Román Rodríguez por el cierre de centros

La Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público ha solicitado una reunión con el conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, para pedir explicaciones por cerrar "de forma unilateral" el CEIP Emilio Navasqüés, en Outes y el CPI Monte Caxado de As Pontes así como por eliminar la ESO de la oferta educativa de ESO en el CPI Tomás de Lemos de Ribadavia y el CPI de Ribeira de O Porriño.

En declaraciones a los medios ante el Rexistro Xeral de San Caetano, en Santiago de Compostela, una representación de la plataforma denunció las repercusiones que está teniendo esta decisión para muchas familias, que se habían matriculado en centros que dejarán de existir el próximo curso, según anunció la consellería el pasado viernes, cuando finalizó el curso escolar.

José Fuentes, de CC.OO. Ensino, cree que la forma de manejar "los tiempos" por parte del conselleiro "no es casual", aprovechando "los últimos días del curso" de forma "muy hábil para sí mismo" y evitando coincidir las evaluaciones con una "respuesta social por el cierre de centros"."Es rechazable. Si lo sabían con antelación deberían haberlo comunicado. Permitieron que las familias se matriculasen en centros que sabían que no iban a existir", ha criticado, añadiendo que estos mismos centros que desaparecen también estaban en los listados de elección de destino de maestros publicados en el DOG.En el caso de no saberlo, sería "todavía mucho más grave", añade Fuentes, al tratarse de una medida tomada "en el último minuto" y con "una falta de planificación absoluta" que perjudicará al alumnado y al profesorado.

Gerardo Morano, de FETE-UGT, ha criticado que la Xunta "cambia las reglas del juego en medio del partido", exigiendo que se establezca una mesa técnica para estudiar los criterios que se han empleado para modificar y trasladar estas unidades.En este sentido, ha arremetido contra la concepción "mercantilista" de juntar a 35 alumnos en una clase pudiendo tener una ratio de 15 por profesor. Sobre todo, ha reprochado "la falta de diálogo" demostrada por la Xunta, al tomar esta decisión "sin hablar con los padres" ni con el profesorado, con una comunidad educativa "ignorada completamente".



RATIOS "RAZONABLES"

Por su parte, Rogelio Carballo, de Confapa-Galicia, ha advertido de que esta modificación del mapa educativo "afecta directamente a las familias" y a su "capacidad para escoger la educación" de sus hijos, además de los cambios de horario y jornada y las repercusiones en la conciliación laboral. "Queremos fijar población -en el rural- pero hacemos todo lo posible por restarle medios", ha ironizado, insistiendo en que los destinatarios deberían contar "con toda la información" antes de hacer la elección de centros para sus hijos. Finalmente, ha insistido en que los centros que cierran, como el Monte Caxado de As Pontes, contaban con un nivel de inversión "perfectamente asumible" y presentaban una ratio "razonable y sostenible".