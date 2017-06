Casi 6.000 aspirantes se exponen a posponer el carné de conducir a otoño

Por ahora la DGT solo está dispuesta a atender una de las demandas de los examinadores de Tráfico. Más personal. En total, 100 profesionales más con militares de Tropa y Marinería, que tras un curso de formación de unos tres meses podrían estar en condiciones de examinar a los aspirantes al carné de conducir. Pero la huelga convocada por la plantilla, que afecta a más de 90% de los trabajadores y que está programada para los lunes, martes y miércoles del mes de junio, continúa porque Tráfico no atiende otra de sus reivindicaciones: el incremento de un complemento específico, que se traduce en una subida salarial de unos 240 euros brutos al mes.

El paro en plena temporada alta, que en Galicia acarrea la suspensión de entre 300 y 400 pruebas diarias, ha puesto en pie de guerra a las autoescuelas y también a los alumnos. El presidente de la Federación Gallega de Autoescuelas, José Manuel López Marín, advierten de que los centros de formación se verán abocados al cierre si no se desbloquea el conflicto. "Las pérdidas serán tan grandes que al menos el 40% de las autoescuelas, en Galicia operan una 450, tendrán que cerrar porque no serán capaces de afrontar ni pagos de nóminas, ni de Seguridad Social ni de impuestos", advierte.

"Es una debacle económica", concluye López Marín sobre los efectos del paro en el sector, ya que en los meses de verano las matriculaciones para examinarse del carné de conducir se disparan más de un 50%.

En ese "pulso" que los examinadores mantienen con la Administración, hay "daños colaterales". "Es legítima la huelga, pero hay que ver el daño que se está haciendo a las pequeñas empresas y a la ciudadanía", sentencia el presidente de la Federación Gallega de Autoescuelas. Solo los tres días de paro de esta semana han suspendido más de 900 pruebas de conducción en Galicia. Un número que, de mantenerse el paro lo que queda de junio y también en julio tal, implicará que casi 6.000 alumnos tendrán que posponer sus exámenes de conducir hasta después del verano.

Aunque haya algún alumno al que le caduque la documentación por no poder examinarse debido a la huelga de examinadores, desde la Federación Gallega de Autoescuelas aclaran que la interposición de un recurso "bastará para que se dicte una prórroga" del plazo para examinarse.

En Galicia, 39 de los 43 examinadores secundaron ayer la jornada de paro (86%). La delegada en Galicia de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), Vanesa Fernández, destacó ayer que "no ha habido novedad" en las negociaciones con Tráfico después de que el martes les ofreciese ampliar la plantilla con 100 militares. "La DGT no está ni se le espera", lamentó Fernández.

"Seguimos en huelga y las autoescuelas sufriendo las consecuencias", reconoció la delegada de Asextra en la comunidad gallega, que espera que Tráfico "se decida a hacer algo de forma inmediata". "No tenemos, de momento, grandes expectativas de que vayan a plantear una solución", cuestionó. Fernández precisó que a día de hoy no se ha convocado de nuevo al comité, para lo que es necesario que se haga con una anticipación de 48 horas. "No creo que antes del lunes vayamos a sentarnos en una mesa", aseguró.

Con todo, advirtió de que se trata de una "situación bastante sencilla". "Es cuestión de voluntad, de querer hacerlo", añadió, para reprochar que "con el seguimiento que hubo no se han movido ni un ápice".