El PPdeG se opone a pedir el fin de los suplementos territoriales en la factura de la luz

El Parlamento de Galicia no pedirá al Congreso de los Diputados un cambio de la ley del sector eléctrico que elimine definitivamente la posibilidad de que el Gobierno active los polémicos suplementos territoriales para los consumidores de aquellas comunidades en las que existan impuestos autonómicos a las empresas energéticas. El PSdeG presentó esta mañana una iniciativa para acabar con lo que definen como "una absoluta discriminación" y un golpe "contra la autonomía tributaria". Tanto En Marea como BNG mostraron su apoyo. El PPdeG, sin embargo, rechazó dar su sí.

El debate se celebra en plena cuenta atrás para que el Ministerio de la Energía cumpla con la totalidad de la sentencia del Tribunal Supremo que a finales del pasado año obligó a refacturar la luz en las autonomías con este tipo de tributos. Por el momento solo se aplicaron en cuatro, aunque la intención del Ejecutivo es trasladarlas también a otras cuatro, entre ellas Galicia. Pero la falta de información por parte de la Xunta está dilatando el proceso. El Supremo insistió en marzo en que debía acatarse el fallo y dio tres meses de margen a Energía para hacerlo. El plazo se cumplió hace un par de semanas y el ministerio, como adelantó FARO, prepara la orden para completar los suplementos territoriales.

"La mejor solución para evitar esta discriminación es cambiar la ley", apeló Abel Losada, diputado de los socialistas gallegos, que afea a la Xunta que "ni sabe, ni contesta, ni se posicionó políticamente" ante esta situación, "salvo jugar al gato y al ratón con el ministerio".

Noa Presas, del BNG, recordó que existe el riesgo también de que el Gobierno pueda repercutir en los consumidores las tasas locales al sector que los tribunales están ahora avalando. "No hay más que argumentos encima de la mesa para llegar a un acuerdo y mandar un mensaje a las eléctricas desde esta comunidad excedentaria", defendió.

Para Pancho Casal, de En Marea, los suplementos territoriales son "el colmo de la desfachatez" en una "ley espoliadora".

Los populares insisten en que el Supremo "no prejuzga qué impuestos ni qué comunidades están afectadas". Pero lo cierto es que el Ministerio ya mencionó expresamente que Galicia es una de ellas. "La Xunta ya trasladó varias veces su rechazo porque los impuestos en Galicia no gravan la energía eléctrica", asegura Marta Novoa, diputada del PPdeG, que dice que su grupo no apoya la iniciativa porque "respetan" la capacidad del Gobierno para tutelar la fiscalidad al sector.