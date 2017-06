Feijóo traslada a través de las redes sociales sus condolencias a las familias de las víctimas del incendio de Portugal

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado sus condolencias a las víctimas del incendio de Portugal que, hasta el momento, ha causado 62 muertos y decenas de heridos.



A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el titular de la Xunta ha expresado su pesar por lo acontecido en el municipio de Pedrógão Grande.





Galicia está co pobo portugués. As nosas condolencias para os familiares das vítimas do lume. ANF