La Xunta estudia otro cambio para ampliar el plazo de recogida de mascotas extraviadas

El proyecto de Lei de Protección e Benestar Animal podría experimentar un nuevo cambio. La Xunta prevé rectificar su inicial propósito de acortar de diez a seis los días que disponen los propietarios de animales para recuperarlos de los centros de acogida y de veinte a tres días la reclamación de las mascotas que no cuentan con identificación.

Tras anunciar que habrá excepciones a la prohibición de alimentar y recoger animales abandonados en caso de que su bienestar esté comprometido e incorporar la prohibición de mantener mascotas atadas de forma permanente, la Consellería de Medio Ambiente valora ahora "una posible modificación" en el plazo establecido en el texto de la futura norma para que los animales que se encuentren en un centro de acogida puedan ser reclamados por sus dueños.

Según se indica desde el departamento dirigido por Beatriz Mato, dicho cambio se realizaría "posiblemente" para introducir "un incremento" en los tiempos originalmente planteados dadas "las enmiendas recibidas a este apartado del proyecto de Ley, cuya rectificación también han solicitado distintas asociaciones en defensa de los animales por reducir los plazos previsto en la normativa vigente.

El texto elaborado por la Xunta fija un plazo de 48 horas para que los dueños de animales identificados sean notificados de la entrada de sus mascotas en un centro de acogida. Si transcurridos dos días desde esta comunicación la persona propietaria no retira al animal, el centro deberá notificarle que dispone de un plazo máximo de tres días hábiles, a contar desde el día siguiente al del aviso, para recuperarlo. De no hacerlo en el transcurso de dicho plazo, el animal pasará a considerarse como abandonado. En el caso de las mascotas recogidas que no estén identificadas o no tengan dueño conocido, pasarán a considerarse como abandonadas si no son reclamadas transcurridos tres días hábiles desde su entrada en el centro.

En ambos supuestos, la propuesta del Gobierno gallego supone una disminución de los tiempos contenidos en la normativa en vigor, al reducir 4 días el plazo para recoger a un animal con dueño y 17 para reclamar al que no tiene identificación.

Según la Consellería de Medio Ambiente, "la experiencia adquirida" en los más de 20 años de vigencia de la norma actual, "permiten pensar" que el plazo propuesto inicialmente por la Xunta, que ahora baraja modificar, "debería ser suficiente para confirmar el estatus legal de un animal", especialmente "en aquellos casos en los que el animal esté identificado y, por lo tanto, tiene dueño conocido".

En ese sentido, el departamento dirigido por Beatriz Mato señaló ayer a este diario que la disminución de los tiempos de recogida respecto a los fijados en la norma en vigor busca que los animales cuyo abandono haya sido "efectivamente" confirmado "pueda entrar cuanto antes en los circuitos legales de adopción y pueda ser acogido en el plazo más breve posible por personas verdaderamente interesadas en garantizar su bienestar".

Medio Ambiente recalca, además, que el plazo propuesto en el proyecto de ley debe computarse desde que se produce "la notificación fidedigna" a la persona interesada, de moto que esta debe tener "necesariamente conocimiento efectivo de la recogida del animal por el centro".