Cuatro colegios de Pontevedra, premios de consumo responsable

Cuatro centros de la provincia de Pontevedra han logrado algún reconocimiento en la fase autonómica de Consumópolis-12, que premia trabajos sobre consumo responsable y en esta edición se centra en internet. En la categoría de 3º y 4º de ESO, el CPI Domingo Fontán de Portas mereció el primer premio, por lo que concurrirá a la fase estatal. Otros centros reconocidos en la provincia fueron el CEIP de Lourido (Poio), el IES de Beade y el IES As Barxas, de Moaña. También se dieron a conocer ayer los premiados de Clases sen fume, en el que participaron 3.400 escolares. El mejor eslogan lo ganó 2º C del IES Ramón Otero Pedrayo de Ourense y entre los áccesits aparecen dos cursos de Pontevedra: 2º A del CPR Ángel de la Guarda y 1º B del IES As Barxas.