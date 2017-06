Villares se desmarca de Iglesias y respalda el referéndum unilateral de Cataluña

En Marea, socio de Podemos a nivel estatal y autonómico, se desmarca de Pablo Iglesias y respalda el referéndum unilateral en Cataluña. "Sería preferible un acuerdo" con el Gobierno de España, apunta el portavoz de En Marea y exmagistrado del TSXG, Luís Villares, pero llegados a este punto de no encuentro entre Estado y Generalitat, apoya la iniciativa de Carles Puigdemont. Villares defiende que "no es cierto que sea inconstitucional el referéndum" que pretende celebrar la Generalitat el uno de octubre, con la pregunta: "¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente con forma de república?". "Preguntar no puede ser inconstitucional", remarca. "¿Qué mal hay en conocer la opinión de la gente"", añade.

Podemos concurrió a las elecciones autonómicas bajo la marca En Marea el pasado septiembre y en su grupo parlamentario en el Congreso los diputados gallegos se identifican como de En Marea. La dirección estatal de Podemos no apoya la "hoja de ruta" de Puigdemont. Razona que una consulta "unilateral" y "no pactada" no es la solución al debate soberanista catalán.

Por el contrario, el líder de En Marea considera que el reférendum es "una expresión de la radicalidad democrática que no debería sorprender a nadie". "En Cataluña, el 80% de los catalanes está a favor del referéndum, hay un amplio consenso, quieren decidir su organización política", esgrime Villares, para quien viendo que la mayoría de los catalanes apoya el reférendum, el Ejecutivo de Rajoy debería reconsiderar su posición.

En Marea, que defiende "la plurinacionalidad" del Estado español, considera "una exigencia democrática" "el derecho a decidir, a exponer lo que los catalanes quieren ser". Bajo estos postulados, dirigentes de En Marea respaldaron el sábado una manifestación en Santiago, a favor del reférendum. En el acto también participó el BNG, formación que defiende la decisión de la Generalitat de seguir adelante con el referéndum. En esa protesta, el escritor Suso de Toro leyó un comunicado en el que se reclamaba al Gobierno español que deje a los ciudadanos catalanes "decidir su destino libremente". "No queremos ser carceleros de nuestros compatriotas", afirmó.

La posición de Podemos sobre el referéndum catalán no es monolítica. Los anticapitalistas también se han desmarcado de la línea oficial. Ayer, en la víspera de la moción de censura el Congreso, emitió un comunicado, manifestando su "apoyo" expreso a la consulta impulsada por la Generalitat. "Las leyes no están por encima de la democracia", sentencian.

Los anticapitalistas de Galicia también se distancian de la postura oficial. "La mejor opción sería un referéndum pactado con el Gobierno de España, pero Rajoy es el que bloquea la consulta, y por eso, en este caso, defendemos la desobediencia democrática y ciudadana", explicaba ayer a este periódico la diputada autonómica Paula Quinteiro.

"Las leyes no están por encima de la democracia y defender el derecho a decidir es defender un derecho democrático fundamental", recalca Quinteiro, en sintonía con la dirección estatal de Anticapitalistas, y en clara discrepancia con la cúpula de Podemos en Galicia y en Madrid.