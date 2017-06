Beatriz Mato: "No se va a castigar a nadie en Galicia porque acoja a un animal en su casa en un primer momento"

La conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato ha asegurado hoy que la Xunta "no va a castigar a nadie porque le dé un poco de leche a un animal, ni porque lo acoja en su casa en un primer momento", puesto que el proyecto de Lei de Protección y Benestar Animal, en trámite parlamentario, no pretende "limitar la solidaridad" de la ciudadanía, como así denunciaron diversos colectivos animalistas después de que este diario adelantara la inclusión, en el texto normativo elaborado inicialmente por el Gobierno gallego, de sanciones de hasta 500 euros por la alimentación de animales abandonados, y de hasta 5.000, por su recogida, sin contar con los permisos correspondientes.

La conselleira, que ha realizado estas declaraciones durante la presentación del proyecto normativo a varios agentes de la sociedad civil, ha señalado que estas "peticiones de multa", y por tanto, las prohibiciones de ambas prácticas, se mantendrán, pero que habrá "excepciones" en los casos de "emergencia" en los que la salud del animal corra peligro. La posibilidad de alimentar animales cuando su "bienestar" pueda estar "comprometido" ya fue incorporada en una de las 12 enmiendas presentadas al texto elaborado por la Xunta por el PPdeG que, sin embargo, no introdujo modificación alguna respecto a la recogida, sobre la que ahora anuncia cambios la titular de Medio Ambiente.

Según Mato, el proceder más adecuado al encontrar a un animal abandonado debe ser, tras la atención que se le pueda dar en un primer momento, "llevarlo a un centro especializado" para que se pueda devolver a su dueño o para que de no ser posible se "garantice" una "atención de calidad y un proceso de adopción reglado". Para Mato, se trata de "aplicar el civismo y lo que dice la lógica" pues "nadie debería quedarse con un animal que encuentra en la calle así porque sí". El matiz introducido por la conselleira, según el que la prohibición de la recogida aludiría únicamente a su tenencia posterior, no aparece explicitada en las enmiendas presentadas por el partido de Gobierno al proyecto de lei, cuya redacción no define el procedimiento a seguir en caso de toparse con un animal abandonado.

Por otra parte, la titular de Medio Ambiente ha señalado que el rechazo a la normativa por parte de varias asociaciones animalistas, que han entregado firmas en el Parlamento para solicitar su paralización, es un "extremo demasiado alto" para una legislación que, en su opinión, se convertirá en una de las más avanzadas de España.

Mato, que ha dicho estar abierta a la incorporación de enmiendas de los grupos políticos y de asociaciones en defensa de los animales, ha sostenido, en relación a las peticiones referidas a la prohibición de las corridas de toros en Galicia, que se trata de un debate que "en esta ley no toca", puesto que se refiere a animales domésticos.