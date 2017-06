Estudiar una carrera de Salud o Ingeniería cuesta un 41% más que en Humanidades

Este viernes se publicarán las notas de la nueva selectividad, que como ya ocurría con los anteriores exámenes de acceso a la universidad determinarán si los estudiantes gallegos podrán o no acceder a la carrera de sus sueños o a aquella en la que han puesto sus expectativas de empleo, en cuyo caso podrían tener en cuenta que los estudios de la Acsug (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia) suelen constatar los mayores porcentajes de inserción laboral entre los titulados en Ciencias de la Salud. No obstante, también se trata de carreras más caras: cada crédito cuesta un 41 por ciento más y lo mismo ocurre, por tanto, con un curso estándar de 60 créditos (el mínimo para matricularse en 1º). Así, por ejemplo, la diferencia entre estudiar Medicina e Historia en Galicia alcanza 244 euros -835 frente a 591 euros-.

El proyecto de decreto que fija las tasas universitarias establece un año más, y ya van cinco consecutivos, como había adelantado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que los precios se quedan congelados. No obstante, las tarifas que establece el borrador sometido a exposición pública, que mantiene las cuantías para "favorecer el acceso a los estudios universitarios evitando posibles exclusiones debidas a razones económicas", preservan un año más la división de otros ejercicios en dos grupos, según la experimentalidad de la carrera, es decir, las clases prácticas y el uso de laboratorios u otros medios técnicos que requieran: a más experimentales, más caras. Así, en los títulos de grado encuadrados en la rama de Ciencias, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura, además del grado en Bellas Artes, el precio del crédito asciende a 13,93 euros, mientras en los de Arte y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas es 9,85.

Eso si es la primera vez que el alumno se matricula. Porque repetir conlleva una penalización para el bolsillo, y cuanto más, peor. En los grados, matricularse por segunda vez en una materia supone abonar en torno a un 38% más por crédito, mientras que los tripitidores pagan sobre un 124% más. Aquellos alumnos que se ven obligados a intentarlo por cuarta vez o incluso más, abonan una tarifa hasta un 185 por ciento más elevada.

En el caso de los másteres también hay diferencia según el nivel de experimentalidad, junto a una distinción fundamental entre los obligatorios para ejercer una profesión (habilitantes) y los que no. En los que se necesitan sí o sí para trabajar los precios son más bajos, entre 20,25 y 29,81 euros el crédito en primera y segunda matrícula. En el primer caso estaban hasta el año pasado el Máster para formar al profesorado en Secundaria (el equivalente al antiguo CAP) y el de Abogacía, pero este año se les suma el Máster en Prevención de Riesgos Laborales, que este curso costó 29,81 euros, como los de Psicología, Arquitectura y los vinculados a Ingenierías (Montes, Industrial, Agronómica, Caminos, Minas, Telecomunicaciones, Naval, Marina, Náutica, Química e Informática).

Otros másteres oficiales mantienen el precio del crédito entre 21,61 y 31,36 euros en primera matrícula. Repetir en el máster también encarece, aunque no más allá de un 57%.

Feijóo explicó que el precio medio del crédito de las primeras matrículas en los grados universitarios en Galicia (que representan casi el 80% del total) es el más bajo del país, mientras que en los másteres sería el segundo más bajo.