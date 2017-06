La Xunta acabará de pagar las expropiaciones de la Plisan este año con 5 millones más

Diecisiete años después de firmarse el convenio para desarrollar la Plataforma Logística Salvaterra-As Neves (Plisan), todavía quedan expropiaciones pendientes de pago. Los vaivenes judiciales y la litigiosidad demoraron el proceso. La Xunta abonó ya 8,8 millones de euros y prevé desembolsar este año otros 5 millones de euros, con los que quedará saldada toda la deuda con los propietarios.

Se hará frente a las cantidades pendientes en dos mensualidades. El próximo mes se pagarán 1,5 millones de euros y en diciembre 3,5 millones.

El retraso en la puesta en marcha de la Plisan fue ayer objeto de discusión entre el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el Parlamento.

La Plisan fue proyectada como una gran polo industrial que debía resolver las necesidades de suelo empresarial del sur de Galicia. Sin embargo, el horizonte que maneja la Xunta es que no se comercializarán los primeros 100.000 metros cuadrados de parcelas hasta el próximo año.

El socialista recriminó al Gobierno gallego que "17 años después solo hay un erial con farolas". "No tiene depuración, no tiene saneamiento, no tiene captación de aguas, no tiene intermodalidad. Solo 100.000 metros cuadrados a un coste demasiado alto", criticó Leiceaga.

Feijóo le respondió que no hay depuradora ni potabilizadora porque se están construyendo y avanzó que en diciembre se terminará de pagar a los vecinos expropiados.

El portavoz socialista explicó que el proyecto avanzó hasta 2009, cuando llegaron los "enredos judiciales" y, a partir de ahí, "hubo muchos anuncios pero pocas realidades; hubo una marcha lenta". Leiceaga recordó que el PP llevaba en su programa electoral que en 2017 ya habría empresas instaladas en la Plisan. "Pero solo está licitada la depuradora pero aún quedan pendientes infraestructuras muy importantes", señaló. El resultado es que casi veinte años después solo hay un "pequeño polígono, a un coste exorbitante, 50 millones de euros incluyendo los accesos, sin intermodalidad prevista, con precios no competitivos, sin conexión directa con la Meseta y sin que los pagos por las expropiaciones estén hechos completamente". "El resumen podría ser: la Plisan al ralentí, Portugal mete la sexta", dijo citando a Faro de Vigo.

Así, recordó que "mientras en Galicia se avanza mal y arrastras" en Portugal "hacen su trabajo" y está atrayendo proyectos empresariales. "¿Está usted satisfecho con su oferta de suelo industrial para el sur de Galicia?", le preguntó a Feijóo.

El presidente contraatacó criticando la gestión que el bipartito hizo del proyecto. "El movimiento de tierras fue ejecutado por la Autoridad portuaria de Vigo sin un euro de la Xunta", recordó. "Fueron a Salvaterra y negociaron un justiprecio que tenía que pagar la Zona Franca y la Autoridad Portuaria de Vigo y no el Gobierno gallego. Engañaron a todo el mundo", recriminó.

Por el contrario, Feijóo expuso los avandes durante su mandato: la construcción de una autovía de conexión con la Meseta, la ejecución de la depuradora y de la potabilizadora. Y aseguró que van a cobrar 0,75 euros el metro cuadrado al año a las empresas que se quieran instalar en la Plisan. "Tenemos la política de suelo industrial más barata de los últimos quince años en Galicia", subrayó. Y, en relación a la competencia con Portugal, instó al PSdeG a apoyar su plan para que los concellos apliquen rebajas fiscales para atraer inversiones a la comunidad autónoma.