Educación da luz verde al curso escolar entre el 11 de septiembre y el 21 de junio

La Consellería de Educación confirmó ayer que ha dado luz verde al calendario escolar para 2017/18, que fija el inicio del curso el 11 de septiembre y su final el 21 de junio y que incluye vacaciones en Navidad y Semana Santa, aunque UGT proponía ubicar los días libres de primavera a primeros de abril o ANPE sugería sumar 2 días (en diciembre y en junio) para reubicarlos en el puente de noviembre.

El calendario era el penúltimo punto del día de la mesa sectorial celebrada ayer y la Xunta dio el tema por "visto" por la mesa pese a que algunos sindicatos reprochan que no se debatió. Alegan que se planteó tarde y pidieron aplazar a otro día su discusión al entender que es calado y que no urge, pero la Consellería no levantó la mesa.