La inscripción telemática para las oposiciones a docente de la Xunta se interrumpirá los días 1 y 2 de mayo

Más de 1.500 aspirantes a algunas de las 1.043 plazas de maestros y profesores de secundaria, FP y música y artes escénicas en juego se han inscrito ya a través de la web de la Xunta para poder participar en la oferta pública de empleo, que se celebrará cuando finalice el curso. Hasta el 9 de mayo todavía tienen margen quienes no hayan hecho los deberes. Sin embargo, deben tener en cuenta que durante dos días no estará disponible la posibilidad de hacer el trámite por vía telemática. La Consellería de Educación ha publicado ya que los días 1 y 2 de mayo esta posibilidad queda descartada, lo que confirman desde la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, que se encarga de mantener las webs de la Xunta y que pide de antemano disculpas por los "trastornos" que su labor pueda causar.

Y es que en esas jornadas, a partir de las 00.01 horas del lunes 1 de mayo y por un tiempo "estimado" de 48 horas se inician los trabajos de mantenimiento y mejora del sistema informático de la Consellería de Educación, lo que hará que durante ese intervalo estén "inoperativas" las aplicaciones informáticas educativas del departamento dirigido por Román Rodríguez, aunque el corte, señalan desde la Xunta, no afectará a los "portales educativos, correo IMAP/SMTP, webs de centros o al EVA" (entorno virtual de aprendizaje).

Los equipos de l Xerencia de Proxectos de Educación e da Área de Infraestruturas e Telecomunicacións de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) aseguran en un comunicado "ser conscientes de que este corte generará trastornos por lo que agradecen de antemano" la "comprensión y colaboración" de los internautas.



Previsto en la convocatoria



Esos dos días de mantenimiento ya estaban previstos en el plazo instaurado por la Consellería de Educación para inscribirse vía on line en la OPE para docentes. En el DOG indicaba que finalizaría el 9 de mayo y que "ya incluye los dos días de trabajos de mejora del sistema informático de esta consellería, que se anunciarán con la debida antelación a través de las siguientes direcciones electrónicas: http://www.edu.xunta.es/portal e http://www.edu.xunta.es/oposicions".

Así se establecen ya los días concretos en que los opositores no tendrán acceso a esta vía para inscribirse. No obstante, y aunque esta es la forma a la que la Xunta insta "preferiblemente" a hacer su solicitud a los aspirantes, el DOG también establece que "opcionalmente, se podrán presentar as solicitudes presencialmente en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedemiento administrativo común".

Las oposiciones de Educación estuvieron en suspenso mientras el Gobierno central decidía si habilitaba o no una vía extraordinaria para establecer la tasa de reposición, del 100 por ciento, como el año pasado, al margen de la aprobación de los presupuestos. Al final se eligió elaborar un decreto ley que permite, según la Xunta, que la convocatoria se realice con la "debida seguridad jurídica".