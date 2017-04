Siete de cada diez universitarios trabajan dos años y medio después de titularse

Siete de cada diez universitarios tiene trabajo dos años y medio después de finalizados sus estudios superiores, según revela una encuesta realizada por la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (Acsug) que acaban de presentar sus responsables en Santiago. Se trata de un avance del estudio que realizan cada año sobre el destino de los egresados, en este caso de la promoción que finalizó su formación de ciclo o de grado el curso 2012-2013. Los datos muestran un mejor comportamiento que los del anterior curso académico, cuando la inserción laboral se situaba en el 67 por ciento.

Además la encuesta permite constatar que dos terceras partes de los que trabajan lo hace en algo vinculado a lo que ha estudiado. Asimismo la mayoría, casi ocho de cada diez de los que están empleados, está desarrollando su trabajo en Galicia y, por otra parte, uno de cada tres contratos firmados es indefinido.

Por otro lado, debido también al progresivo incremento de la presencia de los grados sobre el total de carreras con respecto a los estudios de primer y segundo ciclo, se nota también como cada vez son más los jóvenes que tienen otra titulación finalizada. El curso analizado alcanza prácticamente la mitad (el 47%) y tres de cada cuatro lo que tienen es un máster, doce puntos más que un año atrás.

El informe, que se conocerá más al detalle en próximos meses, revela que de media los jóvenes que obtienen un título universitario tardan 9,54 meses en encontrar el primer trabajo, una cifra ligeramente inferior a la del anterior estudio, cuando llegaban al tope de la serie analizada con 9,79 meses de media. En todo caso, no todos los universitarios buscan trabajo de lo suyo tras rematar los estudios: solo lo hizo el 80,2% de la cohorte analizada, por ejemplo, lo que implica que el 30% que no trabaja en el momento de la encuesta no tiene que estar necesariamente en paro. De hecho, una cuarta parte de los chicos entrevistados afirma que sigue estudiando. Las ofertas públicas de empleo atraen cada vez a más interesados: ya son la cuarta parte los que destinan parte de su tiempo a prepararse para optar a una plaza de funcionario que les garantice estabilidad.



Sueldos



En cuanto al sueldo neto mensual que perciben, los titulados que trabajaban ingresaban una media de 1.086,60 euros según los datos que facilitan a la Acsug, lo que supone prácticamente 50 euros más que sus compañeros egresados un año antes.

Además el análisis permite constatar cómo cuatro de cada diez jóvenes tuvieron que compaginar trabajo y estudios mientras realizaba la carrera y que el 80% dominan otro idioma al margen del gallego y del castellano, en su mayoría el inglés.