La sequía amenaza con arruinar el 60% de la producción de patata y viñedos

La Xunta activó por primera vez la prealerta por sequía en pleno invierno debido al bajo caudal de ríos y embalses, aviso que se mantiene este mes, que va camino de convertirse en el abril más seco de la historia con, por ahora, solo un día de lluvia con apenas dos litros de agua por metro cuadrado. La meteorología preocupa mucho este año en el campo gallego y los agricultores y ganaderos tienen sus esperanzas puestas en el agua que pueda caer en mayo. Y es que las previsiones apuntan que en lo que queda de abril el anticiclón seguirá en la comunidad, por lo que las probabilidades de precipitaciones son muy bajas y peligra el 60% de la producción de patata y de los viñeros. Para evitar problemas, los sindicatos calculan que tendría que llover al menos la mitad del mes.



El secretario de Agricultura de Unións Agrarias, José Ramón González, alerta de que si mayo también es un mes seco se perderá hasta el 60% de la cosecha de patata de A Limia, zona en la que de media se recogen cada año 100.000 toneladas de tubérculo. En la misma medida puede verse mermada la producción de los viñedos, a los que en época de floración pueden dañarlos tanto los golpes de calor y una sequía excesiva como las tormentas intensas.



El forraje y, en menor medida, los cultivos de huerta también se verán perjudicados si se prolonga esta situación. Por eso, los sindicatos instan a la Xunta a que empiece a tomar medidas para indemnizar a los afectados. Apuestan, además, por sistemas de riego más eficientes, pero advierten de que esas medidas no serán una realidad a corto plazo. Desde el Sindicato Labrego Galego (SLG), su secretaria xeral, Isabel Vilalba, aclara que aunque Galicia no es de las comunidades con las que más se ceba la sequía, en el interior del país "tienen infraestructuras de regadío que aquí no existen".



Al margen de lo que llueva el próximo mes, el sector ya ha recibido un aviso de los efectos de la sequía de este año. En el primer corte de hierba para ensilado de este mes, los ganaderos constataron pérdidas de hasta un 40%. Los agricultores avisan de que las expectativas no son buenas para el segundo corte que se hace en verano por lo que, al reducirse el forraje, los productores se verían obligados a incrementar el gasto en otros insumos para alimentar el ganado, encareciendo así los costes de producción. "Como no llueva no hay margen para que la hierba vuelva a crecer", advierte Vilalba.



En el caso de la patata, González aclara que, de las dos áreas productoras más importantes en Galicia, la de A Limia será la más perjudicada porque depende más del regadío. Pone como ejemplo que si en una hectárea se recogen 20.000 kilos, si se riega se pueden obtener 50.000. En el área de Bergantiños (A Coruña), además de contar con un clima más húmedo y temperaturas más suaves que en Ourense, la cosecha solo varía un 20% en función del agua que reciba. Como la producción en A Limia es cinco veces mayor que en Bergantiños, la media gallega de pérdida por la sequía superaría el 50%.



En la huerta, las lechugas, los tomates o los pimientos también necesitan agua, pero como en la mayoría de los casos la extensión es menor que en otros cultivos, la producción es aún "salvable".



Por otra parte, la Xunta hizo ayer un llamamiento a un "uso responsable" de agua debido al "preocupante" caudal de ríos en un abril "de los más secos de la historia". La Oficina Técnica da Seca, que se reunió ayer, recomienda prolongar la situación de prealerta y el director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez, señaló que existe una bajada "generalizada" del su caudal que, de prolongarse, requerirá pensar en "otro tipo de escenario". Los embalses se encuentran ahora al 75% en la cuenca Galicia Costa y a un 85% los de abastecimiento.