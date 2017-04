Las "reválidas" de Primaria y ESO serán a finales de mayo en Galicia

La incógnita está resuelta y los centros educativos que estaban en vilo pendientes de la convocatoria ya saben cuándo será. La Consellería de Educación, a pesar de que el Ministerio homólogo no ha publicado todavía la orden que regula las reválidas de primaria y secundaria, ha trasladado a los centros que "forman parte de la muestra las fechas de celebración de estas evaluaciones diagnósticas, que serán muestrales y no censales, tal y como quedó acordado "por unanimidad" de todas las comunidades en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada en noviembre en Madrid.

Así, señala la Xunta en un comunicado, las evaluaciones de 6º de Educación Primaria y de 4º de ESO tendrán lugar los días 23 y 24 de mayo, mientras que la prueba diagnóstica de 3º de Primaria se celebrará el 30 y 31 de mayo. El departamento dirigido por Román Rodríguez enfatiza lo que en su momento ya avanzó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en octubre pasado en aras de llegar a un pacto educativo: "temporalmente" se suspenden los efectos académicos de las pruebas. Educación insiste en una nota: "el resultado de estas pruebas no tiene ninguna repercusión en el expediente académico de los alumnos; es decir, que no inciden para nada en las calificaciones obtenidas por los rapaces en el curso escolar". Recuerda la Xunta que el objetivo es "estrictamente diganóstico" y apunta que los datos servirán a la Administración información "complementaria" para diseñar acciones "específicas" en "su apuesta por una mayor calidad en la enseñanza". En el caso del examen previsto para ESO, además, recalcan que no tendrá nada que ver en su promoción. De hecho estos días trascendía la normativa que regulará el paso de estos escolares a Bachillerato que permite su promoción con un máximo de dos suspensas y sin llegar al 5.

Respeto a la selección de la muestra, explica la Consellería que optó por un procedimiento "muy similar" a las pruebas PISA (para la cuál también se extraen centros por países y comunidades), en cuanto a "metodología y tamaño" de la muestra. Es decir, se aplicaron, explica, "rigurosos" criterios técnicos (porcentaje de públicos/privados, rural/urbano, tamaño de los centros) con el objetivo de lograr la "máxima representatividad" y, de este modo, que las extrapolaciones de los datos obtenidos permitan establecer conclusiones ciertas. En total, serán unos 70 centros los que se someterán a la evaluación de 4º de ESO y unos 125 en el caso de la de 6º de Primaria.



Novedad en 4º



Este curso es el primero en el que se va a aplicar la evaluación de Secundaria para los alumnos que están cursando 4º de ESO. Igual que las otras reválidas, esta prueba tampoco la va a hacer el cien por cien del alumnado, sino sólo en los centros seleccionados en base a los "correspondientes criterios técnicos". En el caso de Galicia, la muestra seleccionada representa aproximadamente un 15% de los centros que imparten 4º de ESO de toda Galicia (alrededor de 70).

Las competencias evaluadas en este caso serán la matemática, la lingüística (en gallego, en castellano y en lengua extranjera), y la competencia social y cívica.

Por lo que respecta a la prueba de 6º, se aplicará también en el 15% aproximadamente del total de centros que imparten este curso de Primaria en Galicia (en torno a 125 centros). En la prueba -que será los días 23 y 24 de mayo- se evaluarán la competencia matemática, la competencia lingüística (en gallego, en castellano y en lengua extranjera), y las competencias básicas en ciencia y tecnología.

En lo tocante a la prueba de 3º de Primaria -que tendrá lugar el 30 y 31 de mayo-, queda en los mismos términos, dice la Xunta, que se viene realizando en los últimos dos cursos, con la evaluación de competencia en comunicación lingüística (integradas la evaluación en castellano y gallego) y la matemática. La harán todos los colegios.

Educación recuerda una vez más que la prueba en este caso "es prácticamente la misma que venía haciendo en las evaluaciones de diagnóstico de 4º de curso de Primaria (LOE) desde el año 2009, con la única diferencia que ahora las familias reciben información individualizada sobre su hijo/a, que antes nos disponían".



Quién corrige



Educación se encargará de proporcionar a los centros el "apoyo necesario" (tanto material como soporte informático) para poder realizar las pruebas, que se traducirán en cuadernos para las evaluaciones y competencias evaluadas y cuestionarios de contextos para toda la comunidad educativa. Se tendrán en cuenta en su elaboración estándares fijados por el Estado pero también el currículo propio de Galicia y serán profesores del nivel educativo los que preparen los cuestionarios.

De acuerdo con el proyecto de Orden ministerial, añade la Xunta, los encargados de la aplicación y corrección de las pruebas será, preferentemente, profesorado funcionario del sistema educativo, externo al centro en el que se apliquen las pruebas; con el apoyo de los equipos directivos y el profesorado de los centros seleccionados, que participarán y colaborarán en la realización de la evaluación (en cualquiera caso, la Consellería publicará unas instrucciones en la que se detallarán de manera pormenorizada estas cuestiones). En el caso de 3º de Primaria, "al igual que en las ediciones anteriores", apostillan desde la Administración, las pruebas serán corregidas por profesores/as del centro que no impartan clase en las materias relacionadas con las competencias objeto de la prueba a los alumnos/as evaluados.