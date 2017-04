El Sergas fijará entre octubre y noviembre sus oposiciones

La Consellería de Sanidade prevé fijar entre octubre y noviembre la oferta pública de empleo 2017 en la sanidad gallega con el objetivo de ampliar el número de plazas lo "máximo posible", hasta unas 1.600.



Así lo ha destacado este viernes el titular de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, en el acto de firma del plan de estabilidad de empleo y provisión de plazas del Sergas, que ha calificado de "muy importante", ya que situará la tasa de eventualidad en un cinco por ciento, tres puntos menos que la estatal.



Almuíña ha resaltado que Galicia "mantuvo OPEs en todos los años desde 2012", pero debido a la crisis económica "hubo un colectivo importante sin estabilizar". Por ello, ha valorado este plan "muy trabajado" y ha resaltado que va "a haber una comisión" donde estarán los sindicatos firmantes -Satse, CSIF y CESM-O'Mega-.



"Somos de las primeras comunidades que hacemos este plan de estabilización", ha resaltado el conselleiro, al tiempo que ha incidido en que el objetivo es "fijar la tasa de eventualidad en el cinco por ciento", lo que supone "tres puntos por debajo" de la estatal. De este modo, se "mejorará la calidad asistencial y el cuidado de los profesionales del sistema".



Si bien el horizonte del plan es 2017-2018, el titular de Sanidade ha hecho hincapié en que van a tratar de que "el 75% de las medidas "estén efectuadas" este año. "Es un esfuerzo por parte de todos. Estamos preparados para hacer esto", ha sentenciado.



Preguntado sobre la ausencia de otros sindicatos en el plan, el conselleiro ha afirmado que no entendía "porque alguno firmó en Madrid un objetivo menos ambicioso con el Ministerio". "Aquí una hubo mesa de negociación y lógicamente es un plan muy importante para todos los trabajadores porque vamos a dar un mejor servicio sanitario con unos profesionales más estables", ha defendido.



Al respecto, la directora de Recursos Humanos del Sergas, Margarita Prado, ha confirmado la reducción a un 5% de la eventualidad "una vez que se ejecute el plan". "Lo que es la primera fase que es lo concretado, esas 400 plazas", ha añadido, para puntualizar que afecta en un porcentaje "elevado" a personal facultativo y enfermería.



Mientras, la segunda fase, la "mayor parte de eventualidad se va a centrar en esos dos colectivos". "Lo concretaremos en comisión de seguimiento para hacerlo de forma equilibrada entre colectivos y gerencias", ha puntualizado.



En esta línea, el conselleiro de Sanidade ha comentado que "no se hace por categorías, sino por condiciones de contratación", al tiempo que ha matizado que las categorías de Enfermería y de médicos representan "un porcentaje alto".

Margen temporal

Sobre la OPE en concreto, ha recordado que están pendientes de fijar la fecha, que se prevé entre octubre y noviembre. Al respecto, ha explicado que no tienen la necesidad como la de Educación de hacerla coincidir con el calendario educativo. "Eso nos da el margen para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y poder incluir lo que va dentro del plan de estabilización y poder pasar de las 800 a duplicar, y llegar a 1.600", ha resaltado.



En este sentido, ha reiterado que supone "un esfuerzo de la Administración, pero también de los trabajadores y de la representación sindical". Así, ha incidido en que no se trata de "un tema apresurado", para concluir que llegan "en tiempo y forma".



Alumuíña ha defendido que "siempre" han ido "al tope máximo que la legalidad permitía". "En este momento habíamos empezado a trabajar, pero si el Ministerio no permite poder superar esa tasa no podríamos llegar a más", ha manifestado. "Tenemos la ventaja de que no tenemos que fijar una fecha concreta, lo que da margen para ampliar la OPE al máximo posible", ha afirmado.



Además, ha recordado que antes se permiten los traslados. Con todo, ha señalado que otras comunidades "llevan años sin hacer OPE". "Aún así queremos dar un paso al frente y el hecho de bajar el 5% mide la implicación de la Xunta en este sentido", ha concluido.



Opinión de los sindicatos

Sobre estos anuncios, la portavoz de Satse, Carmen García, ha considerado "un paso muy importante" el plan "porque desde hace años" piden "continuidad y consolidación en las plantillas".



"Enfermería es una de las más afectadas por los nombramientos de carácter temporal", ha recordado, para añadir que "es un avance tratar de ir consolidando ciertas plazas hasta ahora que no tenían una garantía de continuidad".



Por su lado, Daniel Otero de CSIF, ha admitido que aunque querían "algo más" consideran el documento "muy beneficioso" para los trabajadores. "Vamos a recuperar unas plazas perdidas. Valoramos también la OPE", ha dicho para avanzar que en la comisión seguirán "presionando a la Administración para llegar a algo más".